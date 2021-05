Villareal wint Europa League na strafschoppen

Villarreal heeft voor de eerste keer in de clubhistorie een grote prijs in Europa gewonnen. De nummer zeven van de Spaanse competitie stelde in Gdansk de eindzege in de Europa League veilig. De ploeg van coach Unai Emery versloeg Manchester United in een zenuwslopende strafschoppenreeks: 11-10. Na negentig minuten en de verlenging was de stand 1-1.

Het openingsdoelpunt van Villarreal viel na bijna een halfuur en kwam op naam van Gerard Moreno. In de 55e minuut bracht Edinson Cavani de gelijkmaker op zijn naam.

In de ongekend spannende strafschoppenreeks groeide doelman Gerónimo Rulli uit tot de grote held. De Argentijn schoot eerst de elfde penalty van zijn ploeg raak waarna hij de strafschop van collega-keeper David De Gea keerde.

Middenvelder Donny van de Beek bleef bij ManUnited op de bank.

Manchester United won de Europa League in 2017. Destijds moest Ajax er in de finale met 2-0 aan geloven. De Engelse grootmacht blijft op zes titels in het Europese clubvoetbal staan.

Tegenvaller voor PSV

De spectaculaire zege van Villarreal is voor PSV een flinke tegenvaller. Door de Spaanse triomf moet de Eindhovense formatie komend seizoen al in de tweede voorronde van de Champions League in actie komen. Indien de ploeg van trainer Roger Schmidt in die fase wordt uitgeschakeld, zit het Europese seizoen er voor PSV meteen op.

Bij een eindzege van ManUnited was PSV pas in de derde voorronde van de Champions League aan de beurt gekomen. De Brabanders waren dan vooraf al zeker geweest van Europees voetbal tot in december. Bij uitschakeling in de derde voorronde van de CL, stromen de verliezende clubs komend seizoen namelijk door naar de groepsfase van de Europa League. (ANP)