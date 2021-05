Star dubs? Falen die vaak?

Het gaat de laatste tijd op de radio vaak over star dubs. Aan mijn gehoor ligt het niet, want dat heb ik laten controleren. Waarschijnlijk heeft het met mijn leeftijd te maken plus een portie snobisme, want ik associeer deze Angelsaksische term met de speelfilmindustrie van lang geleden. Vooral de aloude musicals, zoals Singin’ in the Rain, het meesterwerk van Stanley Donen en Gene Kelly uit 1952. Daarin krijgt de onbekende starlet Kathy Selden, een rol van Debbie Reynolds, de ondankbare taak om de stem van de grote stomme film-diva Lina Lamont te dubben, zonder dat iemand het mag weten. Het script van Singin’ in the Rain baseerde zich op een historisch gegeven. Zo’n ingreep werd tijdens de overgang van de stomme- naar de geluidsfilm geregeld toegepast: vele sterren bleken niet over een geschikt stemgeluid te beschikken en pasten dus niet in het nieuwe medium. Hun roem bij het publiek werd nog enige tijd op deze buikspreekmanier in stand gehouden.

De rol van Lina Lamont, een onuitstaanbare ster met een stem die door merg en been gaat, werd voortreffelijk gespeeld door comedienne Jean Hagen. Haar van oorsprong Jordanese vader bracht zijn kinderen de liefde voor operamuziek bij en Jean had van zichzelf een prachtig warm timbre. Bij de opnamen van Singin’ in the Rain werd daarvan gretig gebruik gemaakt: ze speelde niet alleen haar eigen rol met bijna plat-Amsterdamse schrille stem, ze dubde bovendien het dubben door Kathy/Debbie Reynolds.

Het dubben ging nog verder, want in the final cut werd voor het lied ‘Would you’ van Lina Lamont de stem gebruikt van een professionele nasynchronisatie-zangeres: de weinig bekende Betty Noyes.

Een geslaagde driedubbele star dub zou je zeggen. Alleen: op de radio gaat het helemaal niet daarover. „Star dubs falen vaak”, hoor ik. Ze hebben het over start-ups – het opzetten van een mogelijk lonende zaak. Ze zouden eigenlijk moeten worden gedubd door iemand die de Angelsaksische taal machtig is, of het buiksprekersvak.