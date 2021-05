Shell moet van rechter CO2-uitstoot snel verminderen

Shell dreigt met zijn huidige beleid gevaarlijke klimaatverandering te veroorzaken. Daarom moet het olie- en gasbedrijf de uitstoot van broeikasgassen voor 2030 met 45 procent terugbrengen ten opzichte van 2019. Dat heeft de meervoudige kamer van de Haagse rechtbank woensdag geoordeeld in een verstrekkende zaak die eind 2019 werd aangespannen door onder andere Milieudefensie.

De rechtbank verplicht Shell daarmee tot een veel verdergaande reductie van broeikasgassen dan het bedrijf van plan was, zoals bleek uit de strategie die vorige week werd gepresenteerd tijdens de aandeelhoudersvergadering.

De rechtbank neemt niet de complete eis van Milieudefensie over. De milieugroep houdt Shell ook verantwoordelijk voor de uitstoot die wordt veroorzaakt door de toeleveranciers van het bedrijf en door de producten die het bedrijf maakt, zoals benzine en diesel. Maar daarvan zeggen de drie rechters dat Shell alleen een „zware inspanningsverplichting” heeft om ook die uitstoot met 45 procent te reduceren.

Geen uitstel bij beroep

De rechters willen dat Shell per direct een begin maakt met een beleid dat aansluit bij de vereiste reductie. Als Shell tegen het vonnis in beroep gaat, wat aannemelijk is, mag dat voor het bedrijf geen reden zijn om het reductiebeleid uit te stellen..

De rechtbank heeft met deze uitspraak het verweer van Shell op vrijwel alle punten afgewezen. Zo vindt de rechtbank dat Royal Dutch Shell (RDS), de houdstermaatschappij, ook verantwoordelijk is voor de uitstoot die wordt geproduceerd door de ongeveer 1.100 vennootschappen die het bedrijf telt. Die zijn, volgens de rechters, uitvoerders van beleid dat door RDS wordt geformuleerd.

Ook waren de rechters niet gevoelig voor het argument van Shell dat de eis van Milieudefensie is gebaseerd op het klimaatakkoord van Parijs, en dat dit akkoord een overeenkomst is tussen landen, waarin het bedrijf geen partij is. Bedrijven hebben een zelfstandige verantwoordelijkheid, die los staat van het beleid dat een land voert. Zelfs als een land niets doet om klimaatverandering te voorkomen, mag dat voor een bedrijf geen reden zijn om zich aan de eigen verantwoordelijkheid te onttrekken.

Koolstofbudget

De rechtbank kon mede tot dit oordeel komen omdat beide partijen het eens zijn over wat gevaarlijke klimaatverandering betekent, namelijk een opwarming van meer dan anderhalve graad ten opzichte van de pre-industriële tijd. Ook waren partijen het eens over wat dit betekent voor het zogeheten koolstofbudget, dat is de hoeveelheid broeikasgassen die de komende decennia nog kan worden uitgestoten voordat die anderhalve graad wordt bereikt.

Met dit vonnis heeft de advocaat van Milieudefensie, Roger Cox, voor de tweede keer een opmerkelijke zaak gewonnen. Eerder riep hij namens duurzaamheidsorganisatie Urgenda de Nederlandse staat ter verantwoording. In 2015 werd – tegen de verwachting van velen in – die zaak door Cox gewonnen.

Deze keer was de aarzeling bij veel deskundigen nog groter. Zou een rechter het daadwerkelijk aandurven zo’n groot bedrijf ter verantwoording te roepen en in te grijpen in zijn bedrijfsvoering? Cox was daarvan overtuigd. Als u, rechters, het niet doet en staten het niet aandurven, wie moet dan toekomstige generaties beschermen, vroeg hij tijdens een van de zittingsdagen eind vorig jaar.

Deze uitspraak zal mogelijk nog verdergaande gevolgen hebben dan de Urgenda-zaak. In het verleden stonden oliemaatschappijen herhaaldelijk voor de rechter in klimaatzaken. Maar daarbij ging het altijd om de verantwoordelijkheid voor schade die in het verleden door het klimaatbeleid van die bedrijven werd veroorzaakt. Milieudefensie blikt vooruit en vraagt om aanpassing van beleid om toekomstige schade te voorkomen.

Hoe krijgt deze plicht vorm?

Jurist Tim Bleeker, die werkt aan een proefschrift over de verantwoordelijkheid van bedrijven in milieuzaken, vindt het niet verrassend dat de rechter oordeelt dat een bedrijf als Shell klimaatverplichtingen heeft. „Het is ondenkbaar dat het klimaatprobleem wordt opgelost zonder deelverantwoordelijkheid voor oliebedrijven”, schrijft Bleeker in een reactie per mail. „De grote vraag is echter hoe die klimaatverplichting concreet vorm moet krijgen.”