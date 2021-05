Ronde van Spanje begint volgend jaar in Utrecht en Noord-Brabant

De Ronde van Spanje begint in augustus volgend jaar in Utrecht en trekt vervolgens door naar Noord-Brabant. Dat heeft de organisatie van de drieweekse wielerkoers woensdagochtend bekendgemaakt op Twitter. La Vuelta a España zou eigenlijk in augustus 2020 al starten in Utrecht, maar dat werd in april van dat jaar afgelast wegens de coronapandemie. De koers ging vervolgens in oktober alsnog van start in het Baskische Irun.

Na het genoodzaakte uitstel is door de Nederlandse organisatie direct gekeken naar de optie om de start te verplaatsen naar een ander jaar. Aangezien 2021 al was toegezegd aan de Spaanse stad Burgos, was 2022 de eerstvolgende mogelijkheid. Inmiddels staan „alle seinen op groen” om de Nederlandse start komend jaar wel door te laten gaat, meldt de Nederlandse organisatie, die bestaat uit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de provincies Noord-Brabant en Utrecht, de steden Breda, ’s-Hertogenbosch en Utrecht en het bedrijfsleven. „Dat we zo’n groot sportevenement alsnog naar Nederland en naar Utrecht hebben kunnen halen, is een enorme opsteker na deze moeilijke periode”, zegt de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma (PvdA) in een verklaring.

Het is na Assen in 2009 de tweede keer dat de Vuelta in Nederland start. „Het is een lang gekoesterde wens om in het fietsland Nederland te starten”, zegt Vuelta-directeur Javier Guillén in een verklaring. „Nederland staat bekend om haar organisatiekracht en ik weet zeker dat we, ook gezien de huidige situatie, erin kunnen slagen om het evenement op een goede en vooral veilige manier te organiseren.” De kans is groot dat in 2022 dezelfde drie etappes worden verreden die gepland stonden voor 2020. Het ging toen om een ploegentijdrit in Utrecht, een rit met start in Den Bosch en finish in Utrecht en een derde etappe door Noord-Brabant, met start en finish in Breda. Onder leiding van de nieuwe projectdirecteur Simone Richardson zal hier vanaf 1 juli aan gewerkt worden.

Nederland hoopt verder nog op het organiseren van de start van de grootste wielerkoers ter wereld, de Ronde van Frankrijk, in 2024 of 2025. Hiervoor zijn de steden Rotterdam en Den Haag samen in de race. Rotterdam wil daarnaast graag in 2023 voor het eerst de aankomst van de Tour Feminin, als Tourorganisator ASO besluit om weer een meerdaagse wedstrijd voor vrouwen te organiseren.