Rapport: autoriteiten hadden risico tramaanslag Utrecht kunnen verkleinen

De politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de Dienst Justitiële Inrichting (DJI) hadden meer kunnen doen om de maatschappij te beschermen tegen Gökman T., die in 2019 een aanslag pleegde op een tram in Utrecht. Dat blijkt uit een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid dat woensdag is gepubliceerd. Als de autoriteiten meer aandacht hadden gehad voor de vele problemen van Gökmen T., was de kans op een aanslag kleiner geweest. De inspectie benadrukt dat ze met de uitkomsten niet wil zeggen dat „de aanslag voorkomen had kunnen worden”.

Voordat T. op 18 maart 2019 vier burgers doodde in een Utrechtse tram, had hij al een aantal keer in de gevangenis gezeten, telkens voor korte duur. T. werd onder meer veroordeeld voor vuurwapenbezit en werd in 2013 door de politie gekwalificeerd als vuurwapengevaarlijk. In 2016 en 2017 vertoonde hij in de gevangenis radicaal gedrag en was hij tijdens zijn detentie meerdere keren agressief. Hij werd in 2014 voor het eerst aangemerkt als criminele veelpleger en vervolgens in 2018 nog een keer. T. stond hierdoor bij veel instanties op de radar, maar door gebrekkige communicatie tussen de verschillende instellingen had niemand een compleet beeld van zijn problemen.

Het rapport is daarnaast kritisch op de crisisbeheersing en opsporing van de verdachte in de gemeente Utrecht na de aanslag. T. sloeg op de vlucht en werd pas uren later opgepakt. Ook hier werd informatie onderling niet voldoende gedeeld en werd er niet goed samengewerkt, waardoor geen van de betrokken instanties een goed beeld had van wat er precies aan de hand was. Bij de politie heerste „intern verwarring” over de te volgen procedure, waardoor tijdens de klopjacht op T. verschillende politieteams verschillende procedures volgden. Daarnaast duurde het te lang voordat relevante informatie over een mogelijke verblijfplaats van de ‘tramschutter’ bij onder meer de burgemeester en de politie terechtkwam. Daardoor werden besluiten vertraagd genomen.

Onvoldoende scherp

De NCTV schaalde na de aanslag op naar het allerhoogste nationale dreigingsniveau, maar liet vervolgens niet weten wat dit voor inwoners, bedrijven en organisaties betekent, waardoor deze niet goed wisten wat ze moesten doen. Het gemeenteadvies om binnen te blijven was volgens het rapport “onvoldoende scherp”. Zo sloten bijvoorbeeld cafés de deuren, waardoor klanten op straat kwamen te staan, terwijl de klopjacht op T. nog in volle gang was.

Naar aanleiding van het rapport laten demissionair justitieministers Ferd Grapperhaus en Sander Dekker aan persbureau ANP weten dat de conclusies van de Inspectie „grotendeels onderschreven worden”. Het voorkomen van een aanslag door een mogelijk gevaarlijke eenling noemen ze „een enorme uitdaging”, maar ze benadrukken dat de noodzaak om de aanpak hiervan te verbeteren „door alle partijen onderschreven” wordt.

Het OM laat in een reactie aan persbureau ANP weten dat de aanslag niet voorkomen had kunnen worden en zegt dat er uit het strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het OM gebleken is dat er geen aanwijzingen waren dat T. van plan was een aanslag te plegen. „Het is inherent aan ons werk dat wij risico’s nemen met onze beslissingen. De samenleving mag van ons verwachten dat we zorgvuldige inschattingen maken en dat we samenwerken met andere organisaties waar dat kan en geboden is, maar risico’s zullen er blijven.”

Meldpunt radicalisering

Verschillende betrokken organisaties hebben volgens de inspectie hun werkwijze inmiddels verbeterd. Zo is bij DJI een meldpunt opgericht waar gevangenissen signalen van radicalisering van gedetineerden kunnen melden, zodat DJI, de reclassering en de gemeente hier vervolgens over kunnen overleggen. Bij de politie wordt bij een mogelijke terroristische aanslag voortaan voor één soort opsporingsprocedure gekozen, waarover in- en extern gelijk wordt gecommuniceerd.

Afgelopen februari verwondde T. in de Rotterdamse gevangenis De Schie een bewaker met een zelfgemaakt steekwapen. T. zit daar een levenslange gevangenisstraf uit voor de tramaanslag.

