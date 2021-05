Rapper Lil’ Kleine geboycot door radiostation FunX na beschuldiging van mishandeling

De muziek van rapper Lil’ Kleine wordt voor onbepaalde tijd niet gedraaid door het radiozender FunX. Dat bevestigt een woordvoerder van de NPO woensdag. Aanleiding zijn berichten dat de rapper afgelopen weekend werd aangehouden door de politie op het Spaanse eiland Ibiza, omdat hij zijn vriendin Jaimie Vaes zou hebben mishandeld. Maandag kwam Jorik Scholten, zoals de echte naam van de rapper luidt, voorwaardelijk vrij.

Tijdens een ruzie op hun hotelkamer in het nieuwe Oku Hotel zou Jorik Scholten in de nacht van zaterdag op zondag zijn vriendin hebben geslagen en haar telefoon hebben vernield. Om 03.00 uur werd Scholten door de Spaanse politie in het hotel aangehouden, meldt de lokale krant Periódico de Ibiza. Maandag kwam de rapper vrij, nadat zijn zaak voorwaardelijk geseponeerd werd. In een verklaring ontkent het stel „de geruchten die rondgaan omtrent dit incident”. Scholten biedt zijn „oprechte excuses” aan voor „alle commotie”. Wel zegt hij in te zien dat „bepaalde dingen anders moeten”.

Pauze

Volgens de NPO-woordvoerder gaat het bij jongerenzender FunX om een „pauze” in het draaien van de muziek van Lil’ Kleine, tot meer duidelijk wordt over zijn zaak. Hoe lang de boycot zal duren, valt niet te zeggen. FunX is daarnaast van plan de komende tijd op de zender aandacht te besteden aan „mishandeling in het algemeen”.

In maart dit jaar kondigden meerdere radiozenders, waaronder FunX, een boycot af tegen rapper Bilal Wahib. De artiest raakte in opspraak nadat hij een minderjarige jongen op een livestream vroeg zijn geslachtsdeel te laten zien. Wahib zat tijdelijk vast voor het vergrijp en wordt verdacht van het maken en verspreiden van kinderporno.