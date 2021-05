PVV-leider Wilders schuift deze week als enige niet meer aan bij informateur Hamer

PVV-leider Geert Wilders zal donderdag en vrijdag als enige partijleider niet aanschuiven voor een gesprek met informateur Mariëtte Hamer (PvdA). Donderdag spreekt Hamer met leiders van FVD, JA21, SGP, BBB en 50Plus. Vrijdag komen leiders van Partij voor de Dieren, Volt, Denk, BIJ1 en Wybren van Haga langs bij de informateur. Eerder deze week sprak Hamer met de overige partijleiders, minus Geert Wilders.

Op Twitter laat de PVV-voorman weten geen gebruik te maken van de uitnodiging, omdat hij in een gesprek met Hamer op 18 mei alles al heeft gezegd wat hij wilde zeggen. „In dat gesprek heb ik al met u gesproken over mijn voorstellen voor het herstel van Nederland”, aldus Wilders. „Daarover debatteer ik graag in het openbaar debat in de Tweede Kamer in plaats van in een achterkamer op het Binnenhof.”

Hamer spreekt deze week met alle partijen over het herstelplan voor Nederland na de coronacrisis en tast tijdens die gesprekken waarschijnlijk ook af welke partijen met elkaar zouden willen regeren. De informateur nam de functie twee weken geleden over van Herman Tjeenk Willink (PvdA) en sprak vorige week ook met alle achttien in de Tweede Kamer gekozen partijen.

