President Loekasjenko: ‘adequaat’ opgetreden bij vliegtuigkaping

De Wit-Russische autoriteiten hebben „adequaat” gehandeld door een Ryanair-vliegtuig met daarin een dissidente journalist zondag geforceerd te laten landen op Minsk. Dat heeft president Aleksandr Loekasjenko woensdag gezegd in het parlement, schrijft staatsmedium Belta. Hij herhaalde de officiële verklaring dat ingrijpen als gevolg van een bommelding noodzakelijk zou zijn geweest om de veiligheid van de passagiers te garanderen. Na de landing werd een van hen, de 26-jarige journalist Roman Pratasevitsj, gearresteerd. Hij zit nog vast.

In binnen- en buitenland is de afgelopen dagen kritisch op het optreden van de Wit-Russische autoriteiten gereageerd. Woensdag stelde de oppositie zich voor te bereiden op nieuwe grootschalige antiregeringsprotesten in het land. In een video op Instagram zegt de verbannen oppositieleider Svetlana Tichanovskaja: „er is niets meer om op te wachten - we moeten de terreur voor eens en voor altijd stoppen”. Maandag hebben Europese regeringsleiders op een top in Brussel harde sancties tegen het land afgekondigd, waaronder een vliegverbod voor Wit-Russische maatschappijen en een nieuwe ronde economische sancties.

Afgelopen zomer braken in Wit-Rusland massale protesten uit tegen president Alexander Loekasjenko. Hij had kort daarvoor de overwinning uitgeroepen bij presidentsverkiezingen die volgens zijn tegenstanders vervalst waren.