President en premier Mali treden af na arrestatie

President Bah N’Daw en premier Moctar Ouane van de interim-regering in Mali zijn woensdag afgetreden nadat ze maandag door het leger waren gearresteerd. Dat heeft een woordvoerder van vicepresident en kolonel Assimi Goïta laten weten, melden internationale persbureaus. N’Daw en Ouane zitten vast op een militaire basis buiten hoofdstad Bamako. Ze werden maandag gearresteerd door soldaten onder leiding van Goïta na een herschikking van het kabinet waarbij twee officieren hun post verloren.

„De onderhandelingen over de vrijlating van de president en de premier en over het vormen van een nieuwe regering zijn in volle gang”, laat de woordvoerder verder weten. Sinds afgelopen september leiden militairen en burgers in Mali samen een interim-regering, die werd ingesteld nadat Goïta met behulp van het leger een staatsgreep had geprobeerd te plegen. Voor 2022 staan nieuwe verkiezingen gepland, die gaan volgens Goïta nog steeds door.

In een gezamenlijke verklaring hebben onder meer de Verenigde Naties, de Europese Unie en de Afrikaanse Unie de gebeurtenissen van maandag een „couppoging” genoemd. Donderdag overlegt de VN Veiligheidsraad over de situatie in Mali. Veel internationale leiders hebben al om de vrijlating van de president en premier gevraagd.

