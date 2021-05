Opnieuw mededingingszaak tegen Amazon

De internetshopper was al van Amazon, via een overname van filmstudio Metro-Goldwyn-Mayer probeert het bedrijf nu ook de streamingconsument voor zich te winnen. Ondertussen voeren aanklagers en mededingingsautoriteiten in Europa en de VS de strijd tegen Amazon op. Waar zijn ze op uit?

Dinsdagavond werd bekend dat het openbaar ministerie van Washington DC een rechtszaak is begonnen tegen Amazon. De aanklager stelt dat het Amerikaanse e-commercebedrijf misbruik maakt van zijn marktmacht, doordat het partijen die spullen verkopen via het platform verbiedt om die producten voor lagere prijzen aan te bieden op andere websites, inclusief die van henzelf. Op die manier drijft Amazon, met afstand ’s werelds grootste online retailer, de prijzen op, stelt de aanklager.

Amazon (jaaromzet: 319 miljard euro, ruim een miljoen werknemers) rekent tot wel 40 procent commissie over de producten die op zijn platform worden verhandeld. Aanbieders zouden door Amazons prijsbeleid de facto gedwongen zijn die kosten in hun prijzen te verwerken, óók als ze hun producten elders online aanbieden. Dat frustreert concurrentie en schaadt consumenten én verkopers, is het verwijt. „Amazon heeft zijn dominante positie in de online retailmarkt gebruikt om tegen elke prijs te winnen”, concludeert de aanklager.

Handelaar én beheerder

Amazon is een online marktplaats waarop het bedrijf zelf actief is zowel als handelaar als beheerder. Dat wil zeggen: Amazon verkoopt eigen producten en spullen die het concern heeft ingekocht bij fabrikanten. Daarnaast staat het platform open voor derde partijen die hun waar via Amazon willen verhandelen. Het wereldwijde marktaandeel van Amazon wordt geschat op ongeveer 52 procent. Meer dan 2 miljoen bedrijven bieden hun producten aan via het platform.

Amazon zou producten van handelaren die op het platform niet beste prijs bieden onvindbaar maken

Dat het openbaar ministerie van Washington zich richt op Amazons prijsbeleid is opvallend. In 2019 schrapte het bedrijf onder grote politieke druk al de ‘prijspariteitsclausules’ uit contracten met verkopers. Die clausules verboden handelaren expliciet producten goedkoper te verkopen via andere websites. Maar in de praktijk is er sindsdien niets veranderd, stelt de aanklager. Amazon zou handelaren die het platform niet de beste prijs geven namelijk straffen, bijvoorbeeld door producten vrijwel onvindbaar te maken voor consumenten.

Volgens Amazon zit de aanklager er „helemaal naast”. „Verkopers bepalen zelf de prijzen voor de producten die ze via onze winkel verkopen”, stelt het bedrijf in een statement. „Amazon is trots op het feit dat we lage prijzen bieden (...), en net als andere winkels houden we ons het recht voor producten niet te markeren als die niet concurrerend geprijsd zijn.”

Maar Ruben van Oosten, die aan de UvA promoveert op concurrentie tussen platformbedrijven, ziet wel degelijk mededingingsbezwaren. Want Amazon is niet als alle andere winkels, Amazon is veruit de grootste. Van Oosten: „Als je twee platforms hebt, kan ik naar een van beide of naar allebei. Maar als prijzen op beide platforms gelijk zijn, heb ik geen reden om niet naar het dominante platform te gaan, want daar is het aanbod het grootst en het gebruiksgemak het grootst. Zo ontstaan monopolies.”

Trend van groeiende weerstand politici

De rechtszaak tegen Amazon past in een trend van groeiende weerstand onder politici en autoriteiten in Europa én de VS tegen de macht van grote techbedrijven, waaronder Amazon. Zo klaagde de Europese Commissie het bedrijf eind vorig jaar aan voor misbruik van (verkoop-)gegevens van handelaren op zijn platform. Amazon zou die gebruiken om zelf als verkoper een betere positie te verwerven, bijvoorbeeld door eigen varianten te maken van producten die het goed doen – en die Amazon-producten vervolgens beter vindbaar te maken. Amazon ontkende de verwijten, de zaak loopt nog.