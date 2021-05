Ook onder Biden willen de VS weten: ontsnapte het virus toch uit een Chinees lab?

Na zeker 3,3 miljoen doden, tientallen miljoenen besmettingen en een pandemie die de wereld al anderhalf jaar ernstig ontregelt, stellen Amerikaanse functionarissen dezer dagen – wederom – de vraag: was de bron van al dit leed een Chinees laboratorium?

Dinsdag pleitte onder anderen Andy Slavitt, een van president Bidens corona-adviseurs, voor meer onderzoek naar de oorsprong van SARS-CoV-2. „We moeten dit tot op de bodem uitzoeken en willen een volledig transparant proces van China. We hebben daar de hulp van de [Wereldgezondheidsorganisatie] WHO bij nodig. Naar ons gevoel krijgen we die nu niet”, zei hij. Ook Anthony Fauci, ’s lands bekendste infectieziektenexpert, riep dinsdag op tot meer onderzoek.

De pleidooien van Fauci en Slavitt (en eerder ook van andere hoge regeringsmedewerkers) komen op een pikant moment. Sinds maandag is de gezondheidsraad van de WHO, haar hoogste bestuurlijke orgaan, virtueel bijeen voor haar jaarvergadering. Er zal onder meer gesproken worden over een eventueel vervolg op het eerste door de WHO geleide onderzoek dat eerder dit jaar in (en samen met) China werd uitgevoerd. Dit noemde de mogelijkheid dat het virus al dat niet per ongeluk ‘ontsnapte’ uit het biomedische onderzoeksinstituut WIV, in de Chinese stad Wuhan, „hoogst onwaarschijnlijk”. Een natuurlijke origine, waarbij het virus oversprong van dier op mens, werd veel waarschijnlijker genoemd.

Propagandastrijd

De ‘lablek-theorie’ wordt door China categorisch afgewezen als Amerikaanse propaganda, maar de ernst die eraan wordt toegekend in de Verenigde Staten en in sommige wetenschappelijke kringen is groeiende. In het eerste jaar van de pandemie hebben de meeste wetenschappers en media haar weggezet als complottheorie. Ze werd vooral omarmd door de vorige regering-Trump, Republikeinse volksvertegenwoordigers en rechtse media. Die droegen er nooit direct bewijs voor aan en schermden met vage bronnen in de inlichtingenwereld. Dit voedde de verdenking dat de zwaar door de pandemie getroffen VS de lezing in omloop brachten (of hielden) om maar naar China te kunnen wijzen.

Sinds het aantreden van Joe Biden, in januari, is het Amerikaanse wantrouwen jegens China echter niet afgenomen. De nieuwe regering uitte in februari „diepe zorgen” over de WHO-missie. De onderzoekers zouden niet onafhankelijk genoeg van de Chinese autoriteiten tot hun conclusies kunnen komen. „Om deze pandemie beter te begrijpen en voorbereid te zijn op de volgende, moet China meer informatie vrijgeven over de eerste dagen van de uitbraak”, verklaarde nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan.

Ook nam de regering-Biden geen afstand van een ‘feitenrelaas’ dat het ministerie van Buitenlandse Zaken op 15 januari, vijf dagen voor Trumps vertrek, publiceerde over de labtheorie. Hierin wordt onder meer gemeld dat meerdere WIV-onderzoekers al in het najaar van 2019 met Covid-19-achtige klachten ziek werden (volgens het lab testte later iedereen negatief op antistoffen). Ook wordt gesteld dat het WIV niet transparant is geweest over het onderzoek dat werd gedaan naar een aan SARS-CoV-2 verwant vleermuisvirus. De mogelijkheid dat dit RaTG13-virus bij labonderzoek aangepast is tot het huidige, nieuwe coronavirus is een cruciaal ‘bewijsstuk’ voor aanhangers van de lablek-theorie.

Losse eindjes

De WHO deed onderzoek naar zowel de zieke WIV-medewerkers als naar RaTG13, maar er bleven genoeg losse eindjes over om de lab-lezing niet volledig uit te kunnen sluiten. Begin maart publiceerde een internationale groep wetenschappers een open brief aan de WHO waarin ze opriep tot een nieuw „volledig en onbelemmerd” onderzoek. Half mei hielden achttien prominente collega’s in vakblad Science een soortgelijk pleidooi. Onder de ondertekenaars was microbioloog Ralph Baric, die nauw samenwerkte met Shi Zhengli, alias Bat Woman, die het bewuste vleermuisvirusonderzoek in Wuhan leidde. Ook minder Trump-gezinde media (van de Washington Post en 60 Minutes tot twee afzonderlijke ex-wetenschapsredacteuren van The New York Times) besteedden inmiddels serieuze aandacht aan de theorie.

De Amerikaanse oproepen worden gesteund door de Europese Unie, andere westerse regeringen en ook door WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ook doordat de VS onder Biden hun terugtrekking uit de WHO hebben gestaakt, groeit hiermee de druk op China om in te stemmen met meer (en beter) onderzoek. Nu weigert Beijing bijvoorbeeld nog om monsters van de bloedbank in Wuhan van voor eind 2019 te laten onderzoeken op antistoffen tegen Covid-19. Ook wil het geen toegang verlenen tot de verlaten kopermijn waarin ooit een deel van de in Wuhan opgeslagen vleermuisvirussen verzameld werd. De WHO-jaarvergadering duurt tot 1 juni.