NTR-programma Het Sinterklaasjournaal wint Ere-Nipkow

Het NTR-programma Het Sinterklaasjournaal heeft woensdagavond een Ere Zilveren Nipkowschijf gewonnen. Volgens het juryrapport weet het programma al twintig jaar „creatieve televisie te produceren in het schemergebied tussen feit en fictie waar de goedheiligman huist”. Het programma, dat gepresenteerd wordt door Dieuwertje Blok, wordt jaarlijks tussen de aankomst en het vertrek van de Sint in Nederland uitgezonden en vierde afgelopen jaar het twintigste jubileum. „Het programma is een wonder van verbeelding voor zowel meerder- als minderjarigen, in de grootse traditie van de Nederlandse jeugdtelevisie.”

De jury roemt de maatschappelijke impact van Het Sinterklaasjournaal „gezien de invloedrijke rol die het programma heeft gehad in de Zwarte Pieten-discussie”. De NTR besloot vanaf 2014 de roetveegpiet te introduceren. In de jaren erna werd de Zwarte Piet, volgens tegenstanders een racistische karikatuur, „langzaam afgebouwd” in het programma. In 2019 nam de omroep volledig afscheid van de figuur, toen werd besloten de intocht van Sinterklaas zonder Zwarte Pieten te organiseren.

De jury heeft woensdagavond ook bekendgemaakt dat de satirische show Even Tot Hier van BNNVARA, Nieuwsuur van de NOS en de documentaireserie Srebrenica - De machteloze missie van Dutchbat van documentairemaker Coen Verbraak voor BNNVARA, zijn genomineerd voor de Zilveren Nipkowschijf 2021. Deze wordt 24 juni uitgereikt, op diezelfde dag worden de radionominaties voor de Zilveren Reissmicrofoon aangekondigd.