Nederland moet vrije media in Rusland te hulp komen

Op vrijdag 14 mei verscheen op de website van het Russische ministerie van Justitie de mededeling dat het media platform ‘VTimes’ werd aangemerkt als foreign agent. Het gevolg was dat binnen een week journalisten van het medium niet meer welkom waren bij persbriefings, bronnen opdroogden, uitnodigingen werden ingetrokken, adverteerders zich terugtrokken. De veiligheidsdienst FSB bezocht de rector van de Economische Hogeschool RANEPA, waar VTimes senior editor Kirill Kharatian hoogleraar is. De rector werd duidelijk gemaakt dat een ‘foreign agent’ geen colleges meer mag geven. VTimes uitgever Alexander Gubsky concludeerde dat zijn platform melaats was verklaard.

Derk Sauer is journalist en uitgever van The Moscow Times.

Sinds de verkiezing van Vladimir Poetin tot president in 2000 gaat het al niet goed met de persvrijheid in Rusland. Een voor een werden alle tv-zenders onder staatstoezicht gebracht, maar de schrijvende pers werd aanvankelijk met rust gelaten, en dat gaf enige hoop.

Toen kwam er een wet die het buitenlandse uitgevers verbood meer dan 20 procent van de aandelen van een mediabedrijf te bezitten. Het leidde tot een exodus van internationale uitgevers als Springer, Hearst en Sanoma.

Oligarchen

Zelf begon ik in 1999 samen met Financial Times en The Wall Street Journal de zakenkrant Vedomosti. Juist in die tijd ontwikkelde de Russische markteconomie zich stormachtig. Daar feitelijk en objectief over berichten was iets nieuws voor Rusland. De krant was een succes.

Maar ook Financial Times en The Wall Street Journal zagen zich genoodzaakt Rusland te verlaten. Alle belangrijke Russische mediabedrijven – of het nu tv, print of digitaal is – kwamen zo in handen van staatsconcerns (Gazprom Media) of aan Poetin gerelateerde oligarchen.

Vedomosti ging afgelopen zomer voor de bijl toen de krant werd overgenomen door een volstrekt onbekende regionale uitgever, die een stroman bleek voor Igor Setsjin – ceo van staatsoliebedrijf Rosneft en beste vriend van Poetin. De nieuw aangestelde hoofdredacteur maakte korte metten met de onafhankelijke berichtgeving.

De journalisten stapten massaal op met het plan een nieuw platform te starten waar ze hun financieel-economische, onafhankelijke berichtgeving konden voortzetten: VTimes. De (ex-)Vedomosti-journalisten zijn zeker niet de enigen die hun lot in eigen handen nemen nadat ze bij hun werkgevers in de problemen kwam. Zo zijn de nieuwssite Meduza, The Bell, onderzoeksite Proekt en Istories ontstaan, allemaal gemaakt door serieuze journalisten van media die aan de leiband zijn gelegd.

Onafhankelijke media zijn gedwongen uit te wijken naar het buitenland

Media moeten zich in Rusland registreren bij overheidswaakhond ‘Roskomnazor’ – maar het probleem is dat deze club alleen nog media registreert waarvan zeker is dat die zich aan de Kremlin-lijn houden. Met als gevolg dat onafhankelijke media gedwongen zijn hun domicilie in het buitenland te kiezen. Meduza in Litouwen, The Bell en Proekt in de Verenigde Staten en VTimes in Nederland. De door mij opgerichte Stichting 2 Oktober – die ook The Moscow Times uitgeeft – biedt VTimes onderdak.

En dat leidt er weer toe dat deze media gemakkelijk tot ‘foreign agent’ kunnen worden verklaard. Het is een kafkaëske toestand. De ‘foreign agent’-wet kwam er in 2012 na massale protesten tegen verkiezingsfraude. Sinds de vergiftiging van oppositiepoliticus Navalny en zijn terugkeer naar Rusland is de overheid in de overdrive gegaan. De naderende Doemaverkiezingen en kelderende populariteit van Poetin zullen daar zeker een rol bij spelen.

Volgens de laatste tellingen zijn er nu 82 ‘foreign agent’-organisaties, waaronder mensenrechtenorganisatie Memorial, het feministische Nasiliu Net (‘Nee tegen Geweld’) en het Comité tegen Marteling dat voor gevangenen opkomt.

Op zich is het niet verboden om als ‘foreign agent’ te opereren, maar in de praktijk ben je per direct een outcast, zoals de feministische blogger Daria Apagotjits ondervond. Haar huisbaas zegde het huurcontract op, ze raakte haar baantje bij het Rode Kruis kwijt en bij sollicitaties – zij is lerares Engels – is zij nu verplicht om haar status als ‘foreign agent’ te melden.

‘Poetins kok’

Het kwalificeren van media als ‘foreign agent’ heeft tot gevolg dat – zoals we nu bij VTimes ondervinden – het businessmodel volledig onderuit wordt gehaald en dat de journalisten vogelvrij zijn verklaard. Zelfs crowdfunding ligt ingewikkeld. VTimes heeft inmiddels vijfduizend leden. Maar de foreign agent-status dwingt ons om data van onze leden te delen met de autoriteiten.

Oligarch Yvegeny Progozin, bijnaam ‘Poetins kok’, liet zich onlangs tegen een journaliste van Meduza ontvallen: „Foreign agents zijn wat onder Stalin de vijanden van het volk werden genoemd. En die zijn een voor een geliquideerd.”

Is hier nog een antwoord op? De waarheid is dat veel kritische journalisten zich gedwongen zien hun werk buiten Rusland voort te zetten. Hetzelfde geldt voor hun collega’s in Wit-Rusland. Met een ruim visumbeleid zou Nederland een redactie-centrum voor (Wit-)Russische journalisten in ballingschap kunnen ondersteunen. Een recent verzoek om de Russische hoofdredactie van VTimes een Schengen-visum te verschaffen werd tot nu toe niet gehonoreerd. Maar de handvol dappere reporters die hun werk binnen Rusland voortzetten, moet Nederland met consulaire en diplomatieke actie ondersteunen zodra ze in de problemen komen. Persvrijheid in Rusland en Wit-Rusland is immers ook in het belang van Nederland en de Europese Unie.