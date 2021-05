De oudste dochter van onze Spaanse buren gaat vandaag het huis uit, ze gaat samenwonen met haar vriend. De hele dag worden auto’s ingeladen en is het een drukte van belang.

Totdat het moment daar is en er afscheid moet worden genomen. Vele omhelzingen volgen, flink wat gehuil, nog een keer een knuffel, en zo gaat een heel tijdje door. Voordat ik naar binnen loop hoor ik nog net tussen de tranen door: „Tot morgen.”

