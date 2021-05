Kroongetuige in proces tegen Taghi schort deal met OM op

Kroongetuige Nabil B. wil voorlopig geen medewerking meer verlenen in de zaak tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi en zestien medeverdachten in het zogeheten Marengo-proces. Het Openbaar Ministerie zou stelselmatig afspraken niet nakomen, laten zijn advocaten woensdagochtend weten. Taghi zou opdracht hebben gegeven aan zes liquidaties en drie pogingen daartoe. Hij verscheen op 22 maart voor het eerst voor de zwaarbeveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp.

B. heeft de overeenkomst met de Nederlandse staat per direct opgeschort. Volgens advocaat Onno de Jong vindt zijn cliënt het gezien de besprekingen met het Openbaar Ministerie niet langer verantwoord om nog door te gaan. „Het gaat om specifieke veiligheidsaangelegenheden van hem en zijn gezin”, aldus De Jong. „Op dat vlak faalt het OM op ieder deel. Onze cliënt heeft gezegd tot hier en niet verder. Tot dat geregeld is, schort ik mijn medewerking op. Het OM moet nu maar aan tafel komen en iets regelen.”

De officier van justitie zegt dat ze verrast is. „Wij hebben gisterenavond pas de mail gehad over de situatie. Wij zijn als zaaksofficieren niet op de hoogte wat er speelt op het gebied van veiligheid en de afspraken daarover.” De advocaten van B. kunnen verder niet ingaan op details maar zijn bereid de rechtbank daarover in beslotenheid iets meer toelichting te geven. Advocaat Inez Weski van hoofdverdachte Ridouan Taghi zegt dat zij geen behoefte aan details over de veiligheidsissues die spelen rond de kroongetuige.