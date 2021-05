Koolmees: OM onderzoekt Vizier op Links

Het Openbaar Ministerie onderzoekt het radicaal-rechtse platform Vizier op Links. Dat heeft demissionair minister Wouter Koolmees (D66, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) dinsdagavond gezegd tijdens een debat in de Tweede Kamer. Het onderzoek naar het platform is mede ingesteld vanwege de recente stickeracties door Vizier op Links.

Onder meer GroenLinks-lid Huub Bellemakers, historicus Nadia Bouras en schrijfster Aafke Romeijn troffen op hun woningen stickers aan met de tekst „Geobserveerde locatie. Deze locatie wordt geobserveerd door volgers van Vizier Op Links”. Zij deden allen aangifte van intimidatie. Op vragen van onder anderen SP-Kamerlid Renske Leijten zei Koolmees dat de acties van Vizier op Links „intimiderend en normoverschrijdend” zijn en niet getolereerd worden.

Het is niet duidelijk wie Vizier op Links beheert. Op haar website schrijft men zich in te zetten om linkse „hegemonie te ontmaskeren en te doorbreken en ontzien daarbij niemand.” Eerder werd het account van Vizier op Links op Twitter, met duizenden volgers, al geschorst om nog onduidelijke redenen. Het platform is nog wel actief op onder anderen Instagram en Telegram.

