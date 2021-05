Kaag en Rutte botsen tijdens ministerraad over situatie in Israël

Demissionair premier Mark Rutte (VVD) en minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66) hebben tijdens de ministerraad afgelopen vrijdag een „stevige confrontatie” met elkaar gehad over de onrust in Israël en de Palestijnse gebieden. Dat bevestigen Haagse bronnen woensdag na berichtgeving door de Telegraaf.

Demissionair minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) had de aanwezigen tijdens de vergadering op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen in Israël en de Palestijnse gebieden, waarna Kaag „nog wat nuance in het Nederlandse standpunt” wilde aanbrengen. Volgens iemand die bij de ministerraad aanwezig was, vond Kaag dat „in het verhaal van Stef te weinig evenwicht zat”. Rutte zou haar bijdrage vervolgens eenzijdig pro-Palestijns hebben genoemd. Een opvallende uitspraak, want hoewel Kaag is getrouwd met een voormalige onderminister van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO, was zij ook VN-vredesgezant in Libanon en Israël en onderhield ze nauwe banden met Israël.

De woordenwisseling leidde tot een stevige confrontatie, die „buitengewoon fel” was, aldus een ingewijde tegen de Telegraaf. Hierna zou Kaag de vergaderzaal zijn uitgelopen. Later in de vergadering kwam Rutte volgens de bron terug op het incident en zei hij dat Kaag „helemaal gelijk” had. Noch Kaag noch Rutte wil (inhoudelijk) ingaan op het incident. Het is niet het eerste woordenwisseling tussen de twee, zegt een bewindspersoon tegen de Telegraaf. Rutte zou Kaag „hautain” vinden, zij hem „een opportunist”.

