‘Je draait ergens aan, en dan ineens dat eureka-moment’

Overdag is Robbert Peperkamp fulltime marketingmanager bij een designmeubelzaak in Zevenaar. Naast zijn werk runt hij platenlabel Next Phase Records en is hij musicus onder de naam Infest. Peperkamp zat vroeger als gitarist in bands, organiseerde raves en was actief in de graffiti-scene. Hij is een elektronische producer met wortels in jungle en drum-‘n-bass die sterk gefascineerd is door sampling en collagekunst.

Wat inspireert je?

„Als ik dat in één woord moet samenvatten, is het textuur. Dat begon al als kleine jongen zittend voor de platenspeler van mijn vader, die een grote collectie had met vinyl vol vage muziek uit de jaren zestig en zeventig. Vooral Jean-Michel Jarre triggerde me. Dat was mijn eerste elektronische-muziekervaring: heel diepe, brede muziek, vol diepgang en emotie. Ik maak voor mijn label nu alle cover-art en snij daarvoor bijvoorbeeld oude platenhoezen op. Ik hou van collagekunst: knippen, plakken, samplen, dingen hergebruiken. Zowel in mijn artwork als in de muziek zelf.

„Vroeger was de snelheid, de hardheid, de agressie van de beats die ik produceerde voor mij het belangrijkst. Tegenwoordig zoek ik bij geluid, maar ook bij beeld, meer tussen de regels door naar details en textuur. Ik werkte altijd met de computer. Dan ga je digitaal naar een helder doel toe, maar dat werd te concreet voor me. Ik wist de uitkomst al: als ik hier een lijntje teken, gaat het volume daar omhoog of omlaag. Tijdens de lockdown ben ik volop gaan experimenteren met oude tapemachines en synthesizers en me gaan focussen op imperfectie. Ik weet vooraf niet hoe iets gaat klinken, haal opnames door een apparaat en hoor het resultaat pas wanneer ik het terugluister. Dat procesmatige onderzoeken en die verrassing tijdens het maakproces, houden me geïnspireerd.”

Welk nummer had je graag zelf willen maken?

„‘Music Is Math’ van Boards of Canada, een van mijn favoriete muziekgroepen. Wat ik gaaf vind, is dat het een warm en nostalgisch geluid heeft, en tegelijk heel futuristisch klinkt. Er zit een sample in het nummer met de tekst: ‘The past inside the present.’ Die zin past bij wat ik zelf doe en wil maken. Ze nemen je echt mee naar een andere wereld. Ze werken met tapes en synthesizers en onderzoeken voortdurend de mogelijkheden van techniek, muziek en apparatuur. Er zit voor mij, net als bij Jarre, iets eindeloos in. Het besef dat je kunt blijven doorgaan met experimenteren en je grenzen verleggen. Voor mij stopt het ook nooit.”

Wat sleepte je door de lockdown?

„De lockdown is voor mij niet negatief geweest. Mijn werk ging gewoon door en ik ben mijn muziekstudio anders gaan inrichten en opbouwen, zodat ik een nieuwe, onderzoekende manier van werken kon ontwikkelen. Dat speelde al lang in mijn hoofd maar door drukte kwam ik er niet aan toe. In je computer een beat maken, is makkelijker. In het verleden haakte ik vaak af omdat ik iets aan het uitzoeken was en dacht: oké, in de computer heb ik dit in drie seconden gedaan.

„Ik had een mentale switch nodig om me echt totaal op een nieuwe studio-set-up te kunnen focussen. Het prettige is dat ik nu minder aan het nadenken ben – klik, klik, menu open, klik – maar veel meer op basis van gevoel en emotie handel. Dan krijg je een soort wow-gevoel wanneer het lukt, vergelijkbaar met wanneer je in een band speelt met anderen. Het is veel meer echt spelen en improviseren: je drukt op een knop, je draait ergens aan, en dan is er ineens dat eureka-moment: Whoa! Vet!”

Ik geef het stokje door aan: „Merel Woudwijk. Ze is een kunstenaar en illustrator met een heel eigen stijl die bij mij tot de verbeelding spreekt: een beetje duister, fantasierijk, heel uitgesproken en vol harde contrasten. Ze heeft na een lange weg haar eigen tattoo-studio opgericht en die moest door de lockdown bijna meteen weer dicht - dat is niet eenvoudig geweest. Ik werk zelf overdag gewoon voor een baas en vind het knap hoe ze als kunstenaar iets heeft gevonden waarin ze zelfvoorzienend is, en helemaal bij haar eigen stijl kan blijven.”

