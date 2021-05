In de schaduw van het Marengo-proces vecht advocaat Kasem voor zijn goede naam

Zijn „zorgvuldig opgebouwde carrière” werd 29 mei 2020 te gronde gericht, in zodanige mate dat advocaat Khalid Kasem eigenlijk nooit meer kan zeggen tegen jongeren „dat je van een dubbeltje een kwartje kan worden”.

Was de publicatie waarmee het Algemeen Dagblad een jaar geleden advocaat en beoogd presentator van de talkshow De Vooravond Kasem in kwaad daglicht stelde, rechtmatig? Was er voldoende grond om te schrijven dat OM en politie overtuigd waren dat hij in 2015 gevoelige opsporingsinformatie gelekt had naar de organisatie van de toen nog vrijwel onbekende Ridouan Taghi? En als er voldoende grond was, was er een maatschappelijk belang mee gediend?

Bij het voordragen van zijn inbreng woensdag in de rechtbank in Utrecht stokte Kasem toen hij aan het slot van de zitting het woord nam. Cliënten liepen bij hem weg en zijn mediacarrière werd „in de knop gebroken”. Hij maakte zich ook zorgen over zijn veiligheid en die van zijn gezin. Hij eist rectificatie van uitgeverij DPG, waaronder AD en een aantal regionale titels, en een nog vast te stellen schadevergoeding voor geleden schade.

Doorspelen van informatie

Kasem is net als Taghi opgegroeid in Nieuwegein. Taghi staat terecht in het Marengo-proces, dat woensdag hervatte met de mededeling dat kroongetuige Nabil B. zijn medewerking opschort, en wordt verdacht opdrachtgever te zijn van meerdere liquidaties.

De verdenking van lekken naar Taghi’s organisatie heeft betrekking op een politie-onderzoek in 2015. Taghi zou in paniek zijn geraakt nadat de politie een wapenvondst in Nieuwegein deed en een aantal handlangers van hem oppakte. Eén van de advocaten die de verdachten kort bijstond, was Kasem.

Het AD schreef op 29 mei 2020 dat OM en politie overtuigd zijn dat Kasem zich schuldig heeft gemaakt aan het doorspelen van informatie. Dat Taghi aan waardevolle opsporingsinformatie kon komen, had fatale gevolgen. Op basis van de informatie begon hij - onterechte - verdenkingen te krijgen richting Spyshopmedewerker Ronald Bakker en zou hij opdracht hebben gegeven voor diens liquidatie.

De publicatie in het AD volgde een dag nadat NRC in een artikel voor het eerst melding maakte van een bericht verstuurd vanaf een PGP-telefoon, dat opdook in de stukken van het Marengo-proces. Een handlanger van Taghi schrijft in het – later ontsleutelde - bericht „net die man gesproken” te hebben „die devil helpt”, het „broertje van Mussa ”. Werner E., alias Devil, was een van de verdachten die inderdaad één dag bijgestaan werd door Kasem.

Kasem, die een broer heeft die Musa heet, heeft altijd ontkend. Zijn klacht tegen het AD betreft de stelling dat het OM en de politie ervan overtuigd zijn dat Kasem lekte naar de organisatie van Taghi. Na onderzoek vond deken Evert Jan Henrichs van de Orde van Advocaten Amsterdam hiervoor geen bewijs. Wel is voor de deken duidelijk dat er gelekt is door een advocaat, gezien de informatie waarover Taghi beschikte.

Naming and shaming

NRC maakte op 28 mei 2020 de afweging om Kasem niet te noemen op basis van enkel dat bericht. De journalisten van het AD, die al maanden onderzoek hadden gedaan, waren volgens Kasems advocaat Matthijs Kaaks „ontgoocheld dat NRC het gras had weggemaaid” en „gingen daarna over tot het enige dat DPG nog kon toevoegen: naming and shaming.”

Volgens advocaat Olaf Trojan van DPG heeft het AD „nooit lichtzinnig” gehandeld. De anonieme bronnen die de krant opvoerde komen uit verschillende geledingen in de opsporingsketen, die „onafhankelijk van elkaar verklaarden over de betekenis die politie en OM hechtten aan het PGP-bericht”. Als die betekenis in voldoende mate is aangetoond „is het niet de taak van het AD om te vragen: weet u het zeker?” Trojan wees ook op een zitting naderhand, op 11 augustus 2020, toen door de officier van justitie in het Marengo-proces gesproken werd over het bericht waaruit „blijkt” dat een van Taghi’s handlangers Kasem bezocht.

AD-hoofdredacteur Hans Nijenhuis weersprak de karikatuur die Kasem maakte van „hongerige journalisten” die een „onvoldragen” stuk publiceerden na gescoopt te zijn door NRC. Hij benoemde het prijswinnende journalistieke werk van Yelle Tieleman, over de tramaanslag in Utrecht, en de eveneens gedecoreerde chef van de nieuwsredactie die Tieleman en freelance misdaadjournalist Jens Olde Kalter begeleidt in hun onderzoekswerk.

De rechter vroeg of bronnen van de journalisten alleen op basis van het PGP-bericht tot een oordeel over Kasem waren gekomen, of dat er meer was? Olde Kalter antwoordde dat ze waren gesterkt door „aanvullende kennis”. Van wie en van welke aard die kennis was „kan ik niet zeggen”, zei de journalist. „Anders had ik het wel opgeschreven.” Er was „meer dan alleen het PGP-bericht”.

Ernstige misstand

Het algemeen belang is met de publicatie gediend, stelt DPG, omdat het mogelijk lekken door advocaten van vertrouwelijke informatie „een ernstige misstand” is. Het OM heeft tijdens het Marengo-proces „nadrukkelijk stelling genomen” tegen advocaten die lekken „en de zaak nog extra aangezet door uitdrukkelijk een verband te leggen” met de moord op Ronald Bakker.

Ook de sinds kort gepensioneerde advocaat Oscar Hammerstein was woensdag door Kasem gedaagd. Hij deed, als toen nog anonieme ex-advocaat van kroongetuige Nabil B., in augustus 2020 zijn verhaal in het AD. In februari van dit jaar zei Hammerstein, net als eerder in het AD, in talkshow Op1 dat „algemeen aangenomen” wordt dat Kasem lekte.

Hammerstein baseerde zich op met name de zaaksofficier van het Marengo-proces, die dit tegen hem had gezegd. Hij nam daar niets van terug. Kasem eist, naast een schadevergoeding, dat Hammerstein zijn beweringen via zendtijd bij Op1 rectificeert.

De rechtbank doet 7 juli uitspraak.