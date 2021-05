In de flats van Immerloo ontwrichtte de lockdown het beetje samenhang dat er was

Hij wilde geld hebben en verveelde zich te pletter, en ze denken dat de ellende daarmee is begonnen. Ze, dat zijn Mustafa Amezrine en de andere jongerencoaches die de jeugd van Arnhem-Zuid op het rechte pad proberen te houden. En hij, dat is de tengere jongen, een puber nog, die er vorig jaar van afdwaalde.

Eerst raakte de jongen zijn bijbaan in de horeca kwijt. Daarna werd hij van school verwijderd, omdat hij al zijn digitale lessen oversloeg. Geen geld. Maar tijd zat. Een gewiekste kennis had nog wel een klusje, had hij gehoord. Die kennis belde nietsvermoedende Arnhemmers met de boodschap dat hun pinpas niet meer werkte, hij hoefde alleen de pasjes bij hen thuis op te halen. Samen deelden ze de buit. Hij wilde er nieuwe kleren van kopen, en boodschappen voor zijn alleenstaande moeder en zijn zusjes in hun kleine flat in Immerloo, Arnhem-Zuid. En toen stond de politie voor de deur.

Wijkaanpak Burgemeesters willen 500 mln

Een nieuw kabinet moet snel werk maken van het herstel van kwetsbare buurten. Anders ontstaan „parallelle samenlevingen”, zeggen vijftien burgemeesters. De hulp is nu versnipperd, geld ontbreekt en de coronacrisis heeft de achterstanden vergroot. Om de problematiek het hoofd te bieden, moet volgens de burgemeesters jaarlijks 500 miljoen euro extra worden uitgetrokken.

„Dit soort shit”, zucht jongerencoach Amezrine, „is aan alle kanten toegenomen.” Denk niet dat hij niets gewend is: Immerloo heeft zijn problemen, al jaren, dat weet hij ook wel. Maar sinds de coronacrisis „is het alle zeilen bijzetten” om de wijk overeind te houden. „Er is zó veel shit. De mensen die kwetsbaar zijn, die voelen dit het meest. Ik zie het bij jongeren, bij ouderen, bij hele gezinnen: de druk zit hier op de complete samenleving.”

Buren brengen geen eten meer

Immerloo, een rijtje imposante flats en een paar blokken laagbouw langs de Arnhemse ringweg, resoneert elke klap van de coronacrisis een paar tonen luider. En niet alleen hier. De coronacrisis heeft er goed ingehakt in de kwetsbaarste wijken van Nederland. Woensdag riepen vijftien burgemeesters op om het wijkenbeleid weer tot een nationale prioriteit te maken. De nood is hoog, schreven ze aan de formerende partijen, en de achterstand van hun wijken groeit.

Immerloo is zo’n wijk. Je ziet het in alle cijfers die de gemeente het afgelopen jaar over de wijk verzamelde. De onderwijsachterstanden zijn er nóg harder gegroeid dan elders. De jeugdzorg en de ggz hebben het er nóg drukker. Het aantal jongeren met schulden in Immerloo is verdubbeld, net als het aantal meldingen van overlast. Er is meer geweld achter de voordeur. En in andere delen van Arnhem mocht de criminaliteit in 2020 dan dalen, in alle kwetsbare wijken van de stad is het aantal delicten juist gestegen. Ook in Immerloo.

En het is het soort delicten, zegt Mustafa Amezrine, dat hem het meest zorgen baart: opstapjes naar de georganiseerde criminaliteit. Er wordt meer drugs gedeald, er is vals geld in omloop, jongeren laten hun bankrekening gebruiken om geld wit te wassen of ze helpen een handje mee te frauderen met andermans pinpassen. Ze worden geworven via Telegram en Snapchat of gewoon, hier, langs de lijn van het Cruyff Court in het hart van de buurt.

„Vóór corona werd daar heel veel gevoetbald door kinderen en jongeren”, zegt Amezrine, en hij wijst. „Nu staan daar ook auto’s tussen van jongens die misschien… niet zulke goede intenties hebben. Dat zijn groepen die elkaar eerst niet tegenkwamen, maar nu veel meer tijd op straat doorbrengen en mengen. En wij zien ineens jongeren in de problemen komen die geen strafblad hadden, die op de goede weg waren.”

Een kluitje jongeren dat zich mengt op het trapveldje, daar kun je nog op letten. Veel vaker zijn de veranderingen niet zichtbaar. De jongerencoaches, de gemeenteambtenaren van Team Leefomgeving, de welzijnswerkers in de wijk, de laatste huismeesters van de flats die de bewoners op hun duimpje kennen: allemaal weten ze dat de grootste problemen zich achter de voordeur afspelen. Een scholier die in bed blijft en de digitale les overslaat. Een weggevallen baan die nog meer druk zetten op een opeengepakt gezin. Een puber die zich via de digitale kanalen van Snapchat of Telegram laat verleiden tot witwassen of fraude.

En wat moeilijk te zien is, is nog veel moeilijker om aan te pakken.

De emmer liep al over

Verrast door wat de pandemie met zijn stad deed? Nee, dat was hij niet. „Kijk”, zegt burgemeester Ahmed Marcouch (PvdA) in zijn werkkamer op het Arnhemse stadhuis. „Je hebt hier grote gezinnen in kleine woningen die soms al twintig jaar op een renovatie wachten. Je hebt dertigers die met moeite werk vinden. Jongeren die nog thuis wonen omdat ze geen eigen woning kunnen krijgen.”

Wat er nog was aan stabiliteit, zegt Marcouch, brokkelde verder af. „Want dát zijn de mensen die als eerste hun werk kwijtraken, die vastlopen in hun opleiding omdat de school de deuren sluit. De emmer wás voor veel mensen al overgelopen, voor corona al. En nu zie je dat sommige mensen het echt niet meer redden.”

Eén miljoen Nederlanders: zoveel wonen er in de kwetsbare wijken van de burgemeesters die woensdag aandrongen op actie. Na de eerste golf schoot het kabinet dezelfde wijken al eens te hulp. Er werden onderwijsexperts ingevlogen om de leerachterstanden in te halen. Er kwam tijdelijk extra budget vrij voor schuldhulpverlening en psychologische hulp. En in het najaar stelde het kabinet voor het eerst in jaren een aparte pot geld beschikbaar voor wijkenbeleid.

Het heeft geholpen, zeker, maar volgens Marcouch is het lang niet genoeg. „Dit kun je alleen met de lange adem oplossen. Blijven investeren, niet één keer maar meerdere kabinetten achter elkaar.”

Jongerenwerker Mustafa Amezrine van AM-support (rechts). Foto Bram Petraeus

Een landelijke overheid die zich met het beleid in de buurt bemoeit: ooit was het de norm. Maar landelijk leefbaarheidsbeleid om wijken op te krikken is al jaren passé, er was geen geld en geen beleid. Grote opknapbeurten, zoals in de krachtwijken van minister Ella Vogelaar (PvdA) tien jaar geleden, werden niet langer landelijk aangestuurd. Probleemwijken verdwenen van de Haagse radar, behalve als het ergens echt goed mis ging.

Er veranderde wel meer voor Immerloo. Onder de kabinetten-Rutte werden de sociale huurflats in de buurt steeds meer een plek om de armste en kwetsbaarste bewoners te huisvesten: mensen met psychische problemen, schuldenaars, statushouders. Of ze werden gesloopt. Wie dat kon, vond de overheid, kon beter een eigen huis kopen of huren in de vrije sector. Dat betekende in Immerloo, waar bijna alles uit sociale huur bestaat, vaak: de wijk uit.

Flat in de wijk Immerloo in Arnhem. Foto Bram Petraeus

Zo, zeggen bestuurders en bewoners, erodeerde ook de gemeenschapszin die de wijk juist zo weerbaar maakte. En daar kwam corona overheen. „Er zit heel veel kracht in de mensen hier, want ze weten hoe ze moeten overleven”, zegt Mustafa Amezrine. „Alleen: overleven doe je met elkaar, met de buurt als een extra paar ogen. Amezrine groeide op in Immerloo. Een voetbalscout zag hem als jonge puber spelen en haalde hem naar De Graafschap. Een aantal jaar stond hij als doelman onder de lat. Nu is hij terug in de wijk en weet hij hoe belangrijk je omgeving is als je niet alles van huis uit mee krijgt. Je omgeving, dat is een buurjongen die je wegstuurt als je te lang zit te klieren, dat is een familie die eten maakt voor de buren als die ziek zijn.

Of ja, dat wás het. „Je ziet het allemaal steeds minder. Jongeren, gezinnen, ouderen, ze zijn overvraagd en ze moeten het zelf doen. Nu helemaal.”

Meer dan woningen

Nieuw nationaal beleid is nodig, vindt Marcouch, maar niet zoals vroeger. Flats verduurzamen is een mooi begin, maar hij en zijn collega’s in andere steden willen meer doen dan dat: extra onderwijs, hulp bij het zoeken van een baan, betere hulpverlening, verbeterede veiligheid. Zaken die nu steeds onder verschillende ministeries vallen. „We moeten wat meer dúrven doen. Woningen opknappen helpt, maar we moeten ook achter die voordeur komen. Daar zit het verschil.”

Arnhem deed zelf een eerste poging. Er kwam, voor de pandemie, een ‘woondeal’ tussen Arnhem, de regio en het Rijk die de komende jaren niet alleen moet zorgen voor extra huizen, maar ook de leefbaarheid fiks moet verbeteren. Jongeren die hun bijbanen door de lockdown kwijt raakten, werden door de gemeente als buurtconciërges aan het werk gezet: zij een baan, de gemeente meer ogen en oren in de wijk.

Dat hielp. Maar het blijft een zware missie, weet Mustafa Amezrine. De lockdown veranderde alles. Zijn jongeren kon hij niet meer bezoeken en hij kon ze niet op zijn kantoor uitnodigen. Belde hij ze, dan was het: „Sorry, mijn batterij is op.”

Zijn ze eenmaal uit het oog verloren, dan kan het snel gaan. Laatst ging het mis met een zestienjarig joch uit Arnhem-Presikhaaf, niet heel ver van Immerloo. Nog geen profvoetballer, zegt Amezrine, wel een talentje. „Die jongen hád discipline: hij stond drie keer per week te trainen en in het weekend op het veld. Ging naar school, alles prima. Die jongen heeft laatst iemand neergestoken. Zomaar. Een online ruzie die escaleert, ze komen elkaar tegen, pats.”

Je kunt niet alles aan de lockdown toeschrijven, zegt hij. „Maar was hij nog steeds drie keer per week aan het trainen, dan was het niet gebeurd.”