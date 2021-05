‘Ik woon hier maar ben altijd Indonesiër gebleven’

‘Toen ik vier jaar oud was, ben ik geadopteerd door een jongere broer van mijn vader. Ik verhuisde van Magelang naar Semarang, waar hij advocaat was. Hij en zijn vrouw hadden nog geen kinderen. Ik beschouw mijn adoptief vader als mijn vader en mijn natuurlijke vader als een oom.

Typisch Nederlands-Indisch was de gespletenheid van de maatschappij, zonder dat ik daar een waardeoordeel over uit wil spreken. Maar er was een scherpe kleurlijn. Juridisch werden wij als bevolkingsgroep van Chinese afkomst ingedeeld bij de Vreemde Oosterlingen. Je had Europeanen, Vreemde Oosterlingen en Inlanders. Dat was formeel een hiërarchisch onderscheid.

Over deze serie In 1945 capituleerde Japan. In de kolonie Nederlands-Indië werd de republiek Indonesië uitgeroepen. Na vijf jaar bloedige oorlog droeg Nederland de soevereiniteit over.

Bovenste laag

Maar mijn vader verkeerde als advocaat in de bovenste laag van de koloniale samenleving. Dus mij was als kind die westerse wereld niet vreemd. Maar we bleven natuurlijk Chinezen, althans in de koloniale zin van het woord. Want tja, wat voor een Chinees ben ik eigenlijk? Ik ben niet iemand uit China, ik spreek ook geen Chinees.

In Semarang woonden wij in het Chinese ‘kamp’, zoals elke stad had in Nederlands-Indië. Daar woonde een hoge concentratie van mensen van Chinese afkomst. Maar daaronder zijn weer verschillen tussen mensen die totok [zuiver] Chinees zijn en anderen die van gemengde afkomst zijn. Mensen die Chinees praten onderling en mensen die dat niet meer doen. Wij spraken geen Chinees.

Je werd op school niet anders behandeld, maar je ging ook weer niet heel intensief sociaal met elkaar om. Bijvoorbeeld bij elkaar over de vloer komen met Europese kinderen, dat deed je gewoon niet.

Lees ook: ‘Hollanders waren ook maar mensen, net als wij’

Die Indo-Chinese groep was vrij onverschillig: als henzelf maar niets gebeurde dan was alles goed

Toen de oorlog was uitgebroken, in december 1942, veranderde de school. De Nederlandse kinderen en leraren waren weg en we spraken ineens Indonesisch. De kolonie was opgehouden te bestaan. Dus als kind begreep je wel dat de Nederlanders verdwenen waren, opgesloten in kampen. Mijn Nederlandse lagere schoolvrienden waren met hun hele gezin weg. Daar heb ik nooit afscheid van kunnen nemen.

In onze straat was een kamp, in een klooster. Maar niemand trok zich daar iets van aan. Die Indo-Chinese maatschappij was vrij onverschillig: als henzelf maar niets gebeurde dan was alles goed. Vanuit de geschiedenis is dat wel begrijpelijk.

De proclamatie van de Indonesische onafhankelijkheid, nadat Japan had gecapituleerd, op 17 augustus 1945, vond ik geweldig. Soekarno kende ik wel. Als kind vond ik zijn toespraken prachtig. En hij had gelijk, vond ik, over de Nederlanders. Hij sprak met enige regelmaat op de radio en dat was echt een gebeurtenis. Mijn vader kende Soekarno persoonlijk, ze kwamen uit de zelfde streek en ze hadden even samen gestudeerd.

Euforie

Pas na de soevereiniteitsoverdracht, ik studeerde rechten in Jakarta, brak een nieuwe tijd aan. Ik leefde als jongeling in euforische sferen. Het land was nu echt van ons.

Ik ben in 1953 naar Nederland gegaan om te promoveren en in 1957, toen ik terugkwam, bij mijn vader in het kantoor gaan werken. In 1965 ben ik in Nederland terechtgekomen, min of meer toevallig. Want ik had een reisbeurs gekregen voor Amerika en ik reisde via Nederland terug. Toen ben ik gevraagd om mee te werken aan een instituut voor internationaal recht. Ik werd afdelingshoofd, hoogleraar en ik woon sindsdien in Nederland. Maar ik ben altijd Indonesiër gebleven.’