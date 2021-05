Hoekstra verliest strijd: topman Air France-KLM krijgt zijn bonus

Bestuursvoorzitter Ben Smith van Air France-KLM krijgt in 2023 zijn aandelenbonus ter waarde van 2 miljoen euro. De aandeelhouders van de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij stemden, in een digitale vergadering, met ruim 77 procent voor de bonus.

De Nederlandse staat, sinds april nog maar voor 9,3 procent eigenaar, stemde tegen. Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) had Smith verzocht af te zien van zijn variabele beloning. „Dit is niet de tijd voor het toekennen en uitkeren van bonussen”, schreef hij twee weken geleden ook al aan de Tweede Kamer. De coronacrisis bezorgde Air France-KLM in 2020 een recordverlies van bijna 7,1 miljard euro (omzet van 11,1 miljard euro).

Ook vorig jaar vergeefs beroep

Ook vorig jaar deed de minister een beroep op Smith. Maar ook toen stelde de meerderheid van de aandeelhouders dat Smith volgens zijn arbeidscontract uit 2018 recht heeft op deze beloning. De Canadees leverde wel salaris in. Critici zien in de mislukte poging van Hoekstra de onmacht van Nederland binnen het Frans-Nederlandse concern.

Smith ontvangt de bonus bovenop zijn vaste beloning van 745.000 euro en 295.000 euro voor onkosten. De bonus wordt onder voorwaarden uitgekeerd in 2023. Hij hangt niet af van de financiële resultaten, maar van doelen als kostenreducties en terugbetaling van driekwart van de Franse overheidsleningen. Hoekstra schreef op 10 mei: „In een crisis is geen plaats voor het toekennen en uitbetalen van bonussen voor bestuurders bij bedrijven die overeind gehouden moeten worden met staatssteun en waar werknemers hun baan verliezen.”

Nederland steunde KLM vorig jaar voor 3,4 miljard euro: 1 miljard euro is een rechtstreekse lening, 2,4 miljard zijn staatsgaranties op bankleningen. Frankrijk steunde Air France en holdingmaatschappij Air France-KLM in 2020 met 7 miljard euro.

Dit voorjaar gaf Parijs weer steun, met name om de balans op te schonen en het negatief eigen vermogen van het bedrijf te verkleinen. Zo dalen de financieringslasten van de door covid-19 geplaagde maatschappij.

De Franse staat kocht in april onder meer aandelen Air France-KLM ter waarde van ruim 1 miljard euro. Daarmee vergrootte Parijs zijn belang in Air France-KLM tot 28,6 procent (van 14,3 procent). Het Nederlandse belang verwaterde van 14 naar 9,3 procent. China Eastern Airlines (9,6 procent) is nu tweede aandeelhouder. „Zonder de steun van onze aandeelhouders zou de groep simpelweg niet meer hebben bestaan”, zei Anne-Marie Couderc, voorzitter van de board of directors (raad van commissarissen).

Tijdens de bijeenkomst benadrukte het concern dat KLM, de Nederlandse regering en de Europese Commissie nog steeds in gesprek zijn over nieuwe steun van Nederland. Volgens Pieter Elbers, president-directeur van KLM, boeken zij vooruitgang. Aan de steun hangen vermoedelijk voorwaarden, zoals opgeven van ‘slots’ op Schiphol. Air France moet slots inleveren in Parijs.

Het Europees Gerecht, de op een na hoogste rechtbank van de EU, keurde het eerste steunpakket van Nederland voorlopig af. De Europese Commissie moet goedkeuring binnen twee maanden beter onderbouwen. Zij moet erop toezien dat coronasteun niet de vrije markt verstoort. Bovendien moet beter worden bekeken of de Nederlandse steun alleen naar de KLM gaat. KLM hoeft de miljarden nog niet terug te betalen.

Nieuw steunpakket lijkt nodig

Nog een nieuw steunpakket aan Air France-KLM lijkt hard nodig, ook al verwacht het concern dat reizigers vanaf deze zomer weer gaan boeken. Analisten van Bank of America stelden vorige week dat de luchtvaartmaatschappij meer moet doen om de balans verder op orde te krijgen. Zo moet Air France-KLM opnieuw kapitaal ophalen. Air France-KLM zou er volgens analisten slechter voorstaan dan Europese concurrenten Lufthansa en AIG (British Airways, Iberia).

Het bedrijf meldde woensdag dat Air France een akkoord bereikte met de bonden om de loonkosten te verlagen. Piloten, cabinepersoneel en grondpersoneel waren lang tegen de plannen. De Franse zakenkrant La Tribune schreef vorige week dat de Franse maatschappij zo 80 tot 120 miljoen euro wil besparen.

Bij Air France-KLM (nu 76.000 werknemers) zijn afgelopen jaar circa 8.700 medewerkers vertrokken, met name via vrijwillige vertrekregelingen en beëindiging van tijdelijke contracten.