‘Het is afschuwelijk, maar dankzij de bombardementen is er weer aandacht voor Gaza’

,Wat een freaking mess.” Sacha Bootsma (51) staat in de zee van glas en stenen waar ooit de parkeerplaats was van het ministerie van Gezondheid in Gaza-stad. Links van haar de raamloze kantoren van het ministerie, tegenover haar het onbruikbaar geworden coronatestlab, het enige van Gaza. De Nederlandse Bootsma is sinds oktober hoofd van de afdeling-Gaza van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Ze komt met een delegatie de schade inspecteren van elf dagen gevechten tussen Israël en de Hamasbeweging in de Gazastrook.

Wat is de schade aan de gezondheidszorg?

„Eenentwintig gezondheidsinstellingen zijn indirect geraakt, één daarvan is volledig verwoest. Het is schandelijk dat gezondheidsinstellingen – of onschuldige burgers - schade moeten ondervinden van bommen die niet voor hen bedoeld zouden moeten zijn.

Waar was u zelf tijdens de bombardementen?

„We sliepen met zijn allen in de kelder van ons kantoor. Nou ja, slapen, tussen de bombardementen door dan. Ik heb eerder in oorlogsgebied gewerkt, maar het was de eerste keer dat ik echt midden in de oorlog zat. Wij zitten dan onder de VN-vlag nog veilig, maar die knallen… Je ziet dat soort dingen op televisie, maar als je het zelf meemaakt, begrijp je pas echt hoe afschuwelijk het is. Er is ook flinke schade aan VN-gebouwen.

U komt hier normaal gesproken dagelijks naar het nu beschadigde ministerie van Gezondheid. Dat behoort tot de Hamasbeweging, door onder meer Europa als terroristische beweging beschouwd. Kun je daar wel mee samenwerken?

„Andere VN-organisaties hebben daar soms moeite mee. Voor ons, als Wereldgezondheidsorganisatie, is het geen dilemma. Wij werken gewoon met Hamas samen. Onze taak is om de gezondheidszorg te verbeteren, dus werken we met degene die het gebied beheert en kan zorgen dat gezondheidszorg op de juiste plek terechtkomt. Ik heb ook in Zuid-Soedan gewerkt, daar had ik met milities te maken. We zijn neutraal en onpartijdig. En pragmatisch.

Waar gaan uw gesprekken over?

„Wij werken samen aan het versterken van het gezondheidssysteem. Het grootste gezondheidsprobleem, helemaal niet gerelateerd aan de noodtoestand, zijn niet-overdraagbare ziektes als diabetes, hoge bloeddruk, en alle ziektes die daar weer uit voortkomen zoals hart- en vaatziekten. Net als overal in de wereld eten mensen te vet, roken te veel, doen te weinig oefeningen.

Het systeem is niet toegerust op de behandeling van al die ziektes. In ziekenhuizen staan bedden van twintig, dertig jaar oud, apparatuur werkt niet omdat de elektriciteit steeds uitvalt, kapotte apparaten kunnen niet gerepareerd worden omdat Israël de onderdelen niet binnenlaat.

Het ministerie is volledig afhankelijk van donorgelden. Bovendien wordt alles volledig door de Israëliërs gecontroleerd. Veel medische apparatuur staat op de lijst van de Israëliërs van dual use, apparatuur voor militair en civiel gebruik. Het duurt maanden om er goedkeuring voor te krijgen, of het mag helemaal niet. Bestralingsapparatuur komt Gaza bijvoorbeeld helemaal niet binnen.

Gazanen worden in het Shifa-ziekenhuis verzorgd aan verwondingen die ze opliepen bij het bombardement dat onder meer het ministerie van Gezondheid trof. Foto Khalil Hamra/AP

Hoe zit het nu met corona in Gaza?

„We zaten net aan het einde van de tweede golf. Het ging de goede kant op en de overheid had – overigens tegen ons advies in – de restricties opgeheven. Nu is bijna al het testen gestopt omdat mensen vanwege de bombardementen niet naar de kliniek durfden. Er bleven dus waarschijnlijk Covidpatiënten zonder diagnose gewoon thuis, of nog erger: met duizenden mensen bij elkaar in scholen die als opvang dienden. Er zijn ook nog steeds onvoldoende vaccins. We verwachten dat er binnenkort een enorme derde golf komt.

Wat zijn verder de verwachte gezondheidseffecten van deze oorlog?

„Behalve alle gewonden en de psychosociale impact zijn er de andere effecten van de bombardementen. Ik weet zeker dat mensen problemen krijgen met hun gehoor maar ook met organen, zo keihard zijn die knallen. Daar gaan we onderzoek naar doen.

Hoe gaat u nu verder?

„Onze focus ligt op wederopbouw, maar tegelijkertijd hopen we dat we die zoveel mogelijk kunnen inzetten om de structurele problemen van het gezondheidssysteem enigszins op te lossen. Het is natuurlijk afschuwelijk om te zeggen, maar uiteindelijk is het dankzij die bombardementen dat er weer aandacht is voor Gaza, en dat er weer donoren geïnteresseerd zijn om Gaza te ondersteunen.