Halsema: oud-Kamerlid Dibi overtrad gedragscode gemeente Amsterdam met tweets

Oud-Tweede Kamerlid Tofik Dibi (GroenLinks), die momenteel werkt als ambtenaar bij de gemeente Amsterdam, heeft de gedragscode van de gemeente overschreden met een aantal tweets over het Israëlisch-Palestijns conflict. Daarvoor wordt hij mogelijk gedisciplineerd, zo zei burgemeester Femke Halsema woensdag tegen de gemeenteraad.

Dibi plaatste op vrijdag 21 mei een aantal Twitterberichten waarin hij steun uitsprak voor het boycotten van producten uit Israël en voor sancties tegen het hele land, zo meldde De Telegraaf. Kritiek die hij via Twitter kreeg, zou hij beantwoord hebben met een foto van kakkerlakken. Dibi zou de berichten later verwijderd hebben.

Naar aanleiding van de tweets vroeg raadslid Annabel Nanninga (JA21) aan Halsema of het oud-Kamerlid de gedragscode voor ambtenaren van de gemeente had overtreden. „U heeft gelijk: de uitspraken die zijn gedaan, zijn niet conform de gedragscode. Dat betekent ook dat er gevolgen zullen zijn”, zo antwoordde de burgemeester. Dibi zou momenteel „niet beschikbaar” zijn, maar bij zijn terugkeer een gesprek hebben „met zijn leidinggevende in aanwezigheid van het Bureau Integriteit”. Welke disciplinering mogelijk opgelegd kan worden, is niet duidelijk.