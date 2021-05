Geef hackers geen kans: veilig internet moet topprioriteit zijn

Russische hackers slaagden er eerder deze maand in om een week lang een groot deel van de toevoer van olie, benzine, diesel en kerosine aan de oostkust van de Verenigde Staten lam te leggen. Ze gijzelden software van het bedrijf Colonial Pipeline, dat ongeveer 45 procent van het olietransport in dit deel van de VS verzorgt. Veel vitaler kan een infrastructuur niet worden: de afhankelijkheid van brandstof is enorm. Aan de oostkust van de VS werd zelfs een regionale noodtoestand uitgeroepen.

Wout de Natris is historicus en adviseur op het gebied van internetveiligheid.

Ook dichter bij huis zijn de laatste tijd regelmatig incidenten, soms met minder zichtbare maar evengoed schadelijke gevolgen. Zo is volgens Belgische media het federale ministerie van Binnenlandse Zaken sinds 2019 twee jaar lang gehackt geweest, waarschijnlijk door China.

Veel mensen nemen de berichten voor kennisgeving aan. Maar de vraag die gesteld moet worden is: valt tegen dit soort incidenten iets te beginnen? Het antwoord is bevestigend. Er zijn oplossingen voorhanden die het hackers in ieder geval moeilijker kunnen maken. Maar op dit moment gebeurt dat structureel nog te weinig. Te vaak ligt de nadruk op de eindgebruiker, groot of klein, die zich beter zou moeten beveiligen. Maar die kan niets uitrichten tegen onveilig verkochte producten of diensten. De oorzaak en daarmee de oplossing van het probleem is complexer. Ook bedrijven en overheden moeten verantwoordelijkheid nemen.

Het internet verbindt vrijwel alles. Dit netwerk van netwerken bestaat en functioneert dankzij door internettechnici goedgekeurde protocollen, zogenoemde ‘internet-standaarden’. Die zorgen ervoor dat de (verzoeken om) informatie die wij versturen onderweg worden herkend en op de juiste plaats worden afgeleverd; dat domeinnamen, zoals nrc.nl, herkend worden; e-mail verstuurd wordt en websites bezocht kunnen worden.

Maar deze internet-standaarden zijn al rond 1980 gemaakt – en in beginsel onveilig, zoals Vint Cerf , een van de geestelijk vaders van het internet erkende. Zoals ook vaak websites, ‘internet of things’-apparaten (IoT), apps en software veelal onveilig ontworpen op de markt komen. Voor auto’s, vliegtuigen of voedsel zou zoiets ondenkbaar zijn. Hackers zoeken naar die kwetsbaarheid. Eén zwakke plek is voldoende om een immens bedrijf als Colonial Pipeline binnen te dringen en, zoals deze maand bleek, op de knieën te krijgen.

Hoe veiliger de ICT, hoe minder opties hackers hebben. Maar hoe bereik je dat?

Wetgeving of stimulering

Internet-standaarden zijn inmiddels verbeterd en voor bijvoorbeeld websites zijn best practices opgesteld. Maar hier gebruik van maken blijft vrijwillig. Als dat onvoldoende gebeurt, dan heeft het hele systeem daar last van. Wetgeving of actieve stimulering is nodig.

Dat zou kunnen beginnen bij het wereldwijd aansporen of verplichten van overheden en grote bedrijven om veilig materiaal in te kopen. Zo wordt de vraag naar veilige ICT, IoT en diensten gestimuleerd en groeit de markt. De Nederlandse overheid heeft dit beleid nu al.

Meer transparantie en inzicht in bestaande kwetsbaarheden kan tot druk, dus verbeteringen, leiden. Hier ligt een rol voor minder voor de hand liggende partijen. Hackers, zoals die van Colonial Pipeline, hacken systemen 24 uur per dag op zoek naar die ene zwakheid. Waarom doet de maatschappij niet hetzelfde? Stimuleer ‘goede’ hackers meer nog dan nu al gebeurt om wereldwijd 24/7 op zoek te gaan naar zwakheden in voor de samenleving belangrijke systemen.

Consumentenbonden zouden producten voortaan ook structureel op digitale veiligheid kunnen testen: rode vinkjes leiden dan tot vragen bij verkopers en fabrikanten. Media hebben ook een rol. Laat zien hoe veilig de ICT is van een auto die in het tv-programma Top Gear of in een krant getest wordt. Zoiets heeft impact. Als zwakheden in producten en diensten permanent worden gemeld, ontstaat inzicht en dwang om een beter product op de markt te brengen. Met het oog op de toekomst is het bovendien zaak kinderen digitale veiligheid vroeg bij te brengen.

Waar iederéén verantwoordelijk is, voelt uiteindelijk niemand zich verantwoordelijk, met verwaarlozing tot gevolg: een klassiek voorbeeld van wat tragedy of the commons wordt genoemd. Normaal gesproken treedt de overheid op als ordenende instantie, maar op internet gebeurt dit onvoldoende. Dit is bevreemdend, gezien de enorme belangen en het grote aantal incidenten van de laatste jaren. Hackers zijn overal binnengedrongen, vaak onopgemerkt. Strategie, kennis en geld lekt weg.

Achterdeurtjes

Dit leidt tot meer strategische vragen die dringend antwoord behoeven. Voor welke aanpak moet de overheid kiezen? Veilig inkopen of wetgeving en regulering? Zit de business case van sommige ICT-bedrijven een veiliger internet in de weg? Strookt het overheidsstreven naar ‘achterdeurtjes’ bij encryptie met een veilig internet? Is één internet in 2021 nog na te streven als de gevaren zo groot zijn?

Zonder duidelijke antwoorden op deze vragen, is het niet mogelijk gericht beleid op betere bescherming op te stellen noch om succesvol (economische) druk op tegenstanders te zetten. Maar het moet beter en snel. Structureel inzetten op security by design is het makkelijke begin. Laat Colonial Pipeline een wake-up-call zijn.