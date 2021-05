Gebruikt kroongetuige Nabil B. zijn laatste troefkaart?

Kroongetuige Nabil B. is niet in de rechtszaal aanwezig als de jongste rechter Ridouan Taghi en vier medeverdachten woensdagochtend welkom heet en ze wijst op hun zwijgrecht. Vandaag zal er eindelijk een start worden gemaakt met de behandeling van een van de concrete strafbare feiten waar Taghi en vier medeverdachten in de strafzaak Marengo van worden beschuldigd: de moord op Ronald Bakker in september 2015. Hij werkte in een Spyshop in Nieuwegein waar handlangers van Taghi spullen hebben gekocht.

Kroongetuige Nabil B. speelt slechts een kleine rol in dit dossier maar toch eist hij deze dag een hoofdrol op, zo blijkt als de jongste rechter het woord geeft aan zijn advocaten Onno de Jong en Peter Schouten. Zij hebben de rechtbank woensdagavond per brief laten weten dat Nabil B. deze dag niet zal verschijnen en mogen nu uitleggen waarom.

Nabil B. heeft de overeenkomst met de Nederlandse staat opgeschort, aldus De Jong. „Gezien besprekingen met het Openbaar Ministerie vindt cliënt het niet langer verantwoord om nog door te gaan. Het gaat om specifieke veiligheidsaangelegenheden van hem en zijn gezin”, aldus De Jong. Hij legt uit dat hij over veiligheidskwesties niet in detail kan treden, dat is vastgelegd in de overeenkomst met de Staat. Zelfs de datum van dat contract is geheim.

Wat De Jong over veiligheid wel kan zeggen is helder: „Op dat vlak faalt het OM.” De advocaat omschrijft de situatie als zeer ernstig en stelt dat afspraken niet worden nagekomen. „Tot hier en niet verder, heeft cliënt laten weten. Het OM moet maar aan tafel komen en iets regelen.”

Gespannen verhouding

De verhouding tussen kroongetuige Nabil B. en het OM zijn eigenlijk al gespannen sinds het tekenen van de kroongetuigenovereenkomst eind 2017. Het begon allemaal met het voornemen van het OM om de deal aan te kondigen tijdens een openbare zitting in maart 2018. Nabil B. had aangegeven dat hij en zijn familie groot gevaar zou lopen als die deal openbaar werd voordat Taghi zou zijn aangehouden.

Samen met zijn toenmalige advocaten heeft hij het OM „gesmeekt” om de deal nog even geheim te houden. In weerwil van die smeekbede maakt het OM de deal toch openbaar. Een week daarna wordt een van de broers van Nabil vermoord. Sindsdien leeft zijn familie in doodsangst een anoniem leven. Als de verhoudingen een jaar later weer enigszins zijn genormaliseerd en Nabil B. voor het eerst op een openbare zitting is gehoord als getuige, gaat het weer mis. In september 2019 wordt Derk Wiersum vermoord, tot dat moment de advocaat van Nabil B. De verhoren van Nabil B. worden stilgelegd tot na de jaarwisseling, mede omdat hij nog geen nieuwe advocaat heeft.

Die vindt hij begin 2020, zij het dat de advocaat vanwege de dreiging anoniem zijn werk gaat doen. De verhouding met deze raadsman is echter zo slecht, dat Nabil B. hem na enkele maanden aan de kant zet. Hij benadert Peter R. de Vries als adviseur en Peter Schouten als advocaat. Als het OM niet akkoord gaat met de benoeming van de journalist De Vries, dreigt Nabil B. zijn medewerking ook te staken. Uiteindelijk wordt dat probleem opgelost en deze week heeft het hof in Den Haag bevestigd dat De Vries als juridisch adviseur vertrouwelijke telefoongesprekken mag voeren met Nabil B., net als zijn advocaten De Jong en Schouten.

Geheim Iphone

De breuk tussen Nabil B. en de anonieme advocaat krijgt echter wel een vervelende staart voor de kroongetuige. Toen de anonieme advocaat de zaak overnam zat bij zijn stukken een envelop met daarin een iPhone. Die heeft Nabil B. al vanaf het moment dat hij onderhandelt met het OM over zijn deal in het geniep gebruikt vanuit zijn cel voor contact met zijn toenmalige partner en familieleden.

De anonieme advocaat weigert die telefoon na de breuk met Nabil B. terug te geven – verdachten mogen geen mobiele telefoon op cel te hebben. Uiteindelijk wordt het OM ingelicht en openbaart de anonieme advocaat in een veelbesproken interview met het AD het bestaan van de Iphone. Na lang procederen is een deel van de inhoud van de berichten die Nabil B. met deze telefoon heeft verstuurd onlangs aan het dossier toegevoegd.

Vorige week besliste de rechtbank ook dat de verdediging alle berichten op het toestel mag inzien. Daarbij gaat het ook om berichten die Nabil heeft vernietigd maar door nieuw onderzoek weer leesbaar zijn gemaakt. Hoewel de inhoud van die berichten nog niet bekend is, is wel duidelijk dat het gedoe over de Iphone zijn broze verhouding met het OM heeft verslechterd.

Nu de rechtbank eindelijk toe is aan de bespreking van de liquidaties op de aanklacht tegen Taghi, gebruikt Nabil B. de troefkaart die een van zijn illustere voorgangers tien jaar geleden ook al uitspeelde. In het liquidatieproces Passage gebruikte kroongetuige Peter la Serpe de zittingszaal als het podium om zijn geschil met justitie uit te vechten.

Dat is een voor La Serpe zeer vruchtbare strategie gebleken die Nabil B. nu ook inzet. Al is er wel een belangrijk verschil: in de strafzaak Passage kon het OM niet zonder zijn verklaringen. In dat dossier zat geen berichtenverkeer tussen verdachten over liquidaties zoals de rechtbank dat donderdag voorhield over de moord op Ronald Bakker. Als de rechtbank die berichten accepteert als bewijs, zijn de verklaringen van Nabil B. in dit dossier niet nodig voor een veroordeling van Taghi. Eerder zijn de schutter en een aantal handlangers die bij de moord op Bakker waren betrokken al veroordeeld op basis van dat bewijs.

In juni bespreekt de rechtbank twee moordzaken waarvoor Nabil B. zelf ook wordt vervolgd. Dan zal duidelijk worden of Nabil B. net zoveel armslag heeft als Peter la Serpe. Justitie heeft een zorgplicht in de richting van Nabil B. en zijn familie, zoveel is zeker. De vraag is of het OM zit te wachten op een nieuwe ronde onderhandelingen met een kroongetuige in de zittingszaal.