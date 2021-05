‘Europese Commissie stelt onderzoek in tegen Facebook wegens machtsmisbruik’

De Europese Commissie stelt een formeel onderzoek in tegen Facebook. Dat schrijft de Amerikaanse krant The Financial Times woensdag op basis van bronnen met kennis van de zaak. Het socialemediaplatform promoot zijn eigen dienst Marketplace, dat gratis is voor alle 2 miljard gebruikers, en zou hierdoor misbruik maken van de machtspositie. Het onderzoek wordt volgens de krant binnen enkele dagen officieel bekendgemaakt.

Tot dusverre was Facebook als enige Amerikaanse Big Tech-bedrijf ontsnapt aan een formeel zogeheten antitrustonderzoek van de Europese Commissie. Eerder werden al Microsoft, Amazon, Apple en Google verdacht van concurrentievervalsing. De Europese Commissie bevestigde noch ontkende het onderzoek woensdag in gesprek met de FT. Facebook heeft niet gereageerd op een verzoek van de krant om een reactie.

Ook aan de andere kant van de oceaan wordt Facebook verdacht van machtsmisbruik. De Amerikaanse toezichthouder FTC en een veertigtal Amerikaanse staten hebben het socialemediabedrijf afgelopen december aangeklaagd wegens het „uitschakelen van de concurrentie” en „het verpletteren van kleinere rivalen”, aldus de openbaar aanklager in die nog lopende zaak. Door de aankoop van andere platforms, zoals Instagram en WhatsApp, zou Facebook de markt hebben verstoord. Hierdoor hebben consumenten nog maar beperkt keuze wat betreft socialemediaplatforms, aldus justitie.