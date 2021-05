Europese Commissie eist via rechter alsnog levering van miljoenen doses AstraZeneca

Advocaten van de Europese Commissie hebben woensdag de rechtbank in Brussel verzocht om financiële sancties tegen vaccinfabrikant AstraZeneca, die al snel in de miljarden kunnen lopen. De juristen van de Commissie willen dat het Brits-Zweedse bedrijf uiterlijk 1 juli nog eens 20 miljoen doses van het coronavaccin heeft geleverd, bovenop de reeds verwachte 70 miljoen. Zo niet, dan moet AstraZeneca een vergoeding aan de Commissie betalen van 10 euro per dosis per dag die te laat is, eisen de advocaten. In potentie gaat het daarmee om een dwangsom van 200 miljoen euro per dag.

Het verzoek kwam woensdag aan het einde van een drieënhalf uur durend pleidooi van advocaat Rafaël Jafferali van Simont Braun, waarin hij harde verwijten had gemaakt aan AstraZeneca. In de oude, statige, met bladgoud en marmer gedecoreerde Assizenzaal galmden zijn woorden soms seconden na. AstraZeneca had volgens de advocaat „gefaald”, „niet eens geprobeerd zijn contract na te komen” en de Commissie ook nog eens „misleid”. AstraZeneca had de Commissie tot en met juni 300 miljoen doses beloofd, maar zegt inmiddels zelf er hooguit 100 miljoen te leveren.

‘Nog altijd nodig’

De Commissie neemt daar geen genoegen mee en wil via de rechter de druk opvoeren om meer vaccins in handen te krijgen. Volgens de Commissie zijn die doses nog altijd nodig, omdat een aantal EU-landen nog steeds relatief zwaar leunt op het vaccin. In andere landen wordt echter nog maar beperkt of helemaal niet meer geprikt met AstraZeneca, vanwege zeldzame bijwerkingen, en inmiddels komen er miljoenen doses van andere vaccins binnen.

De Commissie lijkt daarom óók een statement te willen maken naar andere vaccinfabrikanten die later mogelijk nog met productieproblemen te maken krijgen: met de Commissie zal niet gesold worden. Of de rechtbank het verzoek zal inwilligen, is nog onbekend. De uitspraak volgt naar verwachting volgende maand.

De Commissie heeft het sinds begin dit jaar aan de stok met AstraZeneca. Juist op het moment dat de vaccinatiecampagne op stoom moest komen, kondigde AstraZeneca door productieproblemen fors lagere leveringen aan. De Commissie beschuldigt AstraZeneca van contractbreuk en het voortrekken van andere klanten, met name het Verenigd Koninkrijk.

Van de vier in het contract genoemde fabrieken, leveren er twee nog altijd niet aan de EU. Die staan alletwee in het Verenigd Koninkrijk en leveren wel aan de Britten. De Commissie verdacht AstraZeneca er eerder van stiekem vaccins uit zijn Leidse fabriek naar het VK te hebben verscheept.

‘Geen harde afspraken’

De advocaat van AstraZeneca, Hakim Boularbah van Loyens & Loeff, betwistte op zijn beurt woensdag fel dat er harde afspraken zijn gemaakt over volumes en deadlines, en over welke fabrieken gebruikt zouden worden voor leveringen aan de EU. De farmaceut moest louter zijn „redelijke best” doen om die afspraken te halen, zei hij meerdere keren. En bij de onderhandelingen vorig jaar zou duidelijk aan de Commissie gemeld zijn dat de Britse fabrieken éérst voor de Britten bedoeld waren, en pas later voor de EU.

Boularbah benadrukte verder dat de Commissie zelf de afgelopen weken meerdere keren heeft aangegeven dat ze het prima af kan zonder AstraZeneca. De Commissie heeft onlangs nog een megadeal gesloten voor 1,8 miljard doses van het Pfizer-vaccin. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zegt dat ze liever andere vaccins heeft dan AstraZeneca.

Lees ook: Commissie niet klaar met AstraZeneca