EK-selectie Nederlands elftal bekend: geen Bergwijn, El Ghazi en Hateboer

Bondscoach Frank de Boer heeft Steven Bergwijn en Hans Hateboer niet opgenomen in de 26-koppige selectie van het Nederlands elftal voor het Europees kampioenschap voetbal. Ook Rick Karsdorp, Marco Bizot, Kenny Tete, Tonny Vilhena en Jeremiah St. Juste vallen af. Wel is een plek ingeruimd voor de dit seizoen bij Ajax doorgebroken Jurriën Timber, AZ-middenvelder Teun Koopmeiners, Cody Gakpo (PSV) en Wout Weghorst (VfL Wolfsburg). Woensdagmiddag om 16.00 uur geeft De Boer in een persconferentie een toelichting op zijn keuzes.

Sinds maandag werkten de spelers die geen clubverplichtingen meer hebben een trainingsstage af in Zeist. Vrijdag verzamelt de Oranje-selectie opnieuw op het KNVB-complex, om een dag later af te reizen naar het Portugese Lagos. Daar verblijft Oranje tot 5 juni voor een trainingskamp. Als onderdeel daarvan wordt op 2 juni geoefend tegen Schotland, dat eveneens deelneemt aan het EK.

Op 13 juni om 20.45 uur start het toernooi voor Oranje met een wedstrijd tegen Oekraïne. Vervolgens wachten in de poulefase nog Oostenrijk (17 juni, 21.00 uur) en Noord-Macedonië (21 juni, 18.00). Alle wedstrijden worden afgewerkt in de Johan Cruijff Arena.