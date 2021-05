Een hoogwerker tilt de rechters richting de cockpit

In deze betonnen vliegtuighangar zie je pas goed hoe groot een Boeing-777 in werkelijkheid is. Niet dat er veel over is van het toestel van Malaysia Airlines dat op 17 juli 2014 boven het oosten van Oekraine werd neergehaald. Dit is slechts een reconstructie van de wrakstukken van MH17, een verzameling verwrongen aluminium, stukje voor stukje op een stalen frame gemonteerd door technische specialisten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Vooral aan de linkerkant van het neus zitten er honderden perforaties in de beplating. Boven het linker cockpitraampje, zo stelt het Openbaar Ministerie, explodeerde de Russische Boek-raket.

Schouw van de wrakstukken

Gewoonlijk vinden zittingen in het MH17-proces plaats op de beveiligde rechtbank op Schiphol, maar deze woensdag is de rechtbank Den Haag voor één keer verhuisd naar een taxibaan op vliegbasis Gilze-Rijen. Voor vliegtuigshelter 622 is een witte partytent verrezen met opklaptafels voor rechters, officieren van justitie en advocaten. Als er voor de zoveelste keer een helikopter laag overkomt, kan rechtbankvoorzitter Hendrik Steenhuis zich nauwelijks verstaanbaar maken.

Vandaag ‘schouwt’ de rechtbank de overblijfselen van vlucht MH17 – de reconstructie in de hangar, en enkele andere wrakstukken die zijn aangevoerd vanuit een opslag in Soest. De inspectie is niet alleen van belang van het onderzoek, het is ook een plechtig moment. Voorzitter Steenhuis refereert aan de nabestaanden, die vanaf rechtbank op Schiphol meekijken met de livestream. „We zien vandaag de reconstructie van het vliegtuig waar dierbaren in zaten, maar dat zijn bestemming niet heeft bereikt.”

De vraag is: vanaf welke locatie?

De wrakstukken van MH17 zijn meermaals onderzocht, door experts van TNO, van het NLR, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en zelfs door ingenieurs van het Russische defensieconcern Almaz-Antej. Vriend en vijand zijn het met eens: de vele honderden gaten in de romp en andere wrakstukken kunnen zijn veroorzaakt door de fragmentatiedeeltjes van een Boek-raket uit de 9M38-serie.

Waar de meningen over uiteenlopen, is van welke locátie de raket werd afgevuurd. Volgens de OVV en het Openbaar Ministerie gebeurde dat vanaf een positie van pro-Russische separatisten bij het plaatsje Pervomajski, en naderde de Boek-raket vlucht MH17 schuin van voren. Volgens Almaz-Antej stond de Boek-installatie op een andere plek (het plaatsje Zarosjtsjenske) en naderde de raket het vliegtuig vanaf de rechterkant. Volgens het Russische ministerie van Defensie stond daar op die dag in Zarosjtsjenske een Oekraiense Boek-installatie.

Foto Sem van der Wal/ANP Foto Sem van der Wal/ANP Foto’s Sem van der Wal/ANP

De afvuurlocatie van de Boek-raket valt deels te reconstrueren aan de hand van de schade aan de wrakstukken. Om te bewijzen dat de Nederlandse lezing niet klopt, lieten de Russen in 2015 een heuse Boek-raket exploderen voor de neus van een vliegtuig (een Iljoesjin-86), op positie waar volgens de OVV de raket is gedetoneerd. De schade die daardoor werd veroorzaakt was heel ánders dan de schade op de wrakstukken van MH17, zo beweert Almaz-Antej.

De metalen rolmaat klapt dubbel

Vandaag wil de rechtbank met eigen ogen zien welke gevolgen ееn springkop van 70 kilo met circa 8.000 stalen fragmentatiedeeltjes kan hebben op een passagiersvliegtuig. Met een hoogwerker worden de rechters ter hoogte van het linker-cockpitraam gebracht. Maar ook de officieren en de advocaten van verdachte Oleg Poelatov krijgen gelegenheid alles rustig te bekijken. Advocate Sabine ten Doesschate probeert de afstand tussen twee grote gaten te meten, maar haar metalen rolmaat klapt steeds dubbel. Officier van justitie Thijs Berger schiet beleefd te hulp.

Als iedereen is uitgekeken, sluit Henrik Steenhuis de zitting. Alle procespartijen waren „onder de indruk” van wat ze hebben gezien, zegt de rechtbankvoorzitter. Eventuele indrukken en waarnemingen zullen echter pas ter sprake komen op 7 juni, als de inhoudelijke behandeling van het MH17-proces na ruim een jaar van pro forma-zittingen, eindelijk begint.

Advocate Sabine ten Doesschate is na afloop tevreden. De advocaten zijn eerder bij de reconstructie geweest, maar vandaag hebben ze wrakstukken gezien die ze niet eerder onder ogen hebben gehad – zoals de metalen ring van een van de motorinlaten. „Wat wij doen is kijken”, zegt Ten Doesschate. „Maar wij zijn juristen. We hebben de hulp van de experts nodig om dit verder te duiden.”