Dure huizen maken saaie mensen

Zelden voelde ik me zo vrij en uitgelaten als afgelopen meivakantie, toen we met de kinderen in een gereformeerd dorp in de Betuwe verbleven, een gehucht aan de rivier, waar supermarkt noch pizzeria was. In de tuin van ons huisje scharrelden kippen en kinderen, in de verte boven de fruitbomen kringelden rookpluimpjes van afvalvuurtjes. Op zondag zagen we dorpelingen zwartgerokt ter kerke gaan. Er was glasvezelinternet, maar pas sinds kort.

Op dat internet las ik dat in ons idyllische streekje een burgerwacht patrouilleerde. Het ging om een ploeg van wakkere huisvaders die beschikten over professionele spullen zoals drones en warmtecamera’s. Ze hadden zelfs een goed getrainde Mechelse herder.

Op een middag wandelde ik wat door deze contreien, toen ik in een voortuin van een vrijstaand huis een roodharige jongen zag zitten met een geweer op schoot. Een luchtbuks, leek me. Even verderop in de tuin stonden wat doelwitten opgesteld. Met zijn rug naar me toe was hij de buks aan het laden, heel open en bloot, heel onbevangen, heel… Amerikaans.

Was hij aan het oefenen voor de lokale militie? Hoe zou hij reageren als hij zich nu omdraaide, en zag dat ik met opgeheven mobiel een foto maakte? Zou hij zijn maten inseinen voor een klopjacht met warmtecamera’s en herdershond?

Uitgesloten was het niet; toch maakte juist dit tafereel een groot gevoel van vrijheid bij me los.

Een beetje schieten in je voortuin, zoiets zou in de stad niet gaan, net zoals je daar geen vuurtjes kunt stoken. Ik had me tijdens de vakantie zelfs zorgen gemaakt over een gekleurd lampjessnoer op zonne-energie dat ik was vergeten uit te zetten. Zouden de buren al achter onze rug om klagen over de stille disco in de achtertuin?

Ik haast me hier te zeggen dat ik weergaloze buren heb. Maar toen we terugreden naar de stad die een uur verder lag aan diezelfde rivier, Rotterdam, voelde die plaats opeens beklemmend.

Het lag niet alleen aan het gebrek aan groen in het stadscentrum. In mijn straat is dan geen burgerwacht, maar ik voel me er soms toch meer bekeken dan in een dorp. Ik kan nauwelijks naar de supermarkt lopen zonder voortdurend buren te begroeten. Wat natuurlijk fantastisch is (had ik al gezegd dat ik fantastische buren heb), maar het is niet bepaald anoniem. En anoniem zijn, opgaan in de massa – dat was ooit de grote aantrekkingskracht van steden. Hier kon je leven alsof niemand keek.

Die tijd is voorbij. Tegenwoordig is het juist de stad waar mensen elkaar in de smiezen houden. Zelden werd er zoveel gegluurd in de stad als nu. Via whatsapp-buurtpreventieteams, buurtapps als Nextdoor. Vaak heb je het als passant niet eens in de gaten. Vroeger gluurde men door de vitrage, maar het koekeloeren is gecommercialiseerd.

Symptomatisch voor dat burengegluur is de opkomst van de ‘slimme’ deurbellen met camera-oogjes. Dat zijn bellen met een beveiligingscamera. Ze filmen constant de stoep. De eigenaar krijgt een melding als er iets beweegt voor zijn of haar deur. Eén van de bekendste, de Nest van Google, doet ook aan gezichtsherkenning. „Weet wie er voor je deur staat”, is het motto. De slogan van de grote concurrent, de Ring van Amazon, luidt: FUCK CRIME.

Omdat veiligheid boven alles gaat, ook al is het op straat veiliger dan ooit

Wie heeft er geen hekel aan misdaad. Maar het punt is dat die oogjes ook in de rug priemen van onschuldige voorbijgangers. En dat besef verandert iets wezenlijks aan ons stoepgevoel. We voelen ons beloerd. Ook als je geen misdadiger bent, heeft dat gevolgen. De auto inpakken voordat je op vakantie gaat, voelt anders als je weet dat je van alle kanten gefilmd wordt. Je huppelt niet als iedereen kijkt. Je kan zelfs niet even lekker kibbelen.

Mag dat gefilm allemaal wel zomaar? Nee, dat mag helemaal niet allemaal zomaar, waarschuwde de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar mensen doen het toch. Massaal. Omdat veiligheid boven alles gaat, ook al is het op straat veiliger dan ooit. Er zijn in Nederland al een half miljoen van die slimme deurbellen. Ofwel bijna 1 op de 15 huizen.

Nog maar kort geleden leek half Nederland geraakt door een nostalgisch pleidooi van Jan Terlouw over die tijd toen er nog touwtjes uit de brievenbussen bungelden. Die touwtjes stonden symbool voor vertrouwen, in elkaar, in de overheid nota bene. Iedereen was diep ontroerd, we zeiden dat we terug moesten naar de simpele touwtjes, maar toen kwamen Amazon en Google met high tech deurbellen van enige honderden euro’s per stuk en we zeiden allemaal: doe toch die maar.

Ik snap de praktische voordelen, vergeven zijn de mensen die zo’n bespiedertje installeren om niet steeds de trap op- en af te hoeven, maar die dingen blijven wel de antipoden van de touwtjes van Terlouw. Spionagedeurbellen staan voor wantrouwen. Ze maken van steden hightech dorpen. Het slechtste van Silicon Valley gecombineerd met het slechtste van een gehucht.

Vroeger was de grote stad juist een onveilige plek. Een oord van zonde en gevaar, borrelende chemische vaten vol verrassingen, spannende ontmoetingen, vol scheppingskracht. Denk aan Babylon. Maar de stad van de toekomst? Die blinkt uit in orde, braafheid, voorspelbaarheid en morele controle. Die blinkt uit in dorpsheid.

Dorps betekende ooit benepen, kleingeestig, benauwend. Maar juist buiten de grote steden vind je nu de afvalligen en dissidenten. Onhippe plekken als Tiel of Roosendaal. Of krimpdorpen die nog niet gekaapt zijn door forenzen, waar je kunt ontsnappen aan de blik van anderen. Het drama in Ruinerwold, hoe gruwelijk ook, bewijst wel dat je juist buiten de stad ongezien je gang kunt gaan.

In de meivakantie begon ik in het boek Metropolis van Ben Wilson. Het gaat over ‘de grootste uitvinding van de mens’, aldus de ondertitel. De grote stad dus. Je voelde je er eenzaam en vervreemd tussen beton, je verdwaalde in het labyrint, maar je kon er jezelf zijn, je was er niet the only gay in the village. Wilson citeert een enthousiaste bezoeker van het Venetië van de zestiende eeuw: „Niemand let op wat een ander doet, niemand bemoeit zich met de manier van leven van een ander, niemand zal aan je vragen waarom je niet naar de kerk gaat, of je getrouwd of ongetrouwd door het leven gaat…”

Tegenwoordig leggen we juist in de stad elkaar geboden en verboden op. Waar te kopen, waar beslist niet. Melk is kalfjesmoord, drink enkel nog havermelk. Koop beslist nooit bij bol.com, alleen bij de lokale boekenjuwelier. En alleen de juiste boeken (‘wit huiswerk’). Laatst hing heel Rotterdam vol met posters: ‘Israëlische medjoel = foute boel. Koop geen apartheid.’ Het bleek een landelijke campagne tegen dadels uit Israël.

Ik dacht aan mijn oma die in een dorp opgroeide. Toen daar een kerkscheuring was, mocht ze van de ene op de andere dag niet meer naar de foute bakker. Achterlijk, zou je zeggen. Maar de stad is nu gereformeerder dan het dorp van mijn oma. Dorpser. Men roddelt zelfs over wie zich al dan niet liet vaccineren (en spreekt schande). Zelfs lange rokken zijn weer in.

We bleken er omringd door mensen zoals wij: witte hoogopgeleide mensen die handgeknuffelde geitenkaas kochten

Laatst gingen we naar een schattig marktje in een voormalige volkswijk in Rotterdam Noord. We bleken er omringd door louter mensen zoals wij: witte hoogopgeleide mensen die handgeknuffelde geitenkaas kochten. Het is geen toeval, natuurlijk. Zoals veel grote steden voert Rotterdam actief beleid om zulke lucratieve geitenkaasmensen naar de stad te lokken.

Nou, dat is al aardig gelukt. De mensen die voorheen voor suburbia zouden kiezen, wonen nu in de binnenstad. Op zomerdagen kringelt de rook van Green Egg-barbecues, klinkt het zoeven van elektrische bakfietsen en het gesis van Kärcher-spuiters en Gardena-tuinslangen.

Samen met de nieuwe bewoners is ook de geest van suburbia neergedaald over de binnenstad. De term leen ik van Sarah Schulman’s boek The Gentrification of the Mind, over de culturele kaalslag die plaatsvond in New York City na de aidsepidemie en stijgende vastgoedprijzen. Geestelijke gentrificatie is een soort verinnerlijkte verburgerlijking. Dat je dus eigenlijk zelf ook het liefst een Kärcher wil. En dat je eigenlijk toch al nooit naar het theater ging, maar liever een dvd wil kijken op de bank.

Ik heb zelf inmiddels ook een Gardena-tuinslang. En ik ben zelf ook eens ’s avonds mijn koophuis uitgerend om een wildplasser weg te jagen bij een electriciteitshuisje aan de overkant. Zo gaan die dingen. Zoals de grutto en tureluur uit het weiland verdwenen door bestrijdingsmiddelen, zo zijn de paradijsvogels, de hanenkammen, de flierefluiters uit de binnensteden verjaagd. In een rationele uitruil voor steeds hetzelfde liedje.

De grote versaaiing is al bijna voltooid. Steden zijn in slaap gesukkeld, de tegenkracht is uit de stad. Universiteiten werden diplomafabrieken, kroegen wijnbars, krakers werden kopers. Niemand heeft tijd of geld om subversief te wezen. De studenten die er wonen – als ze al op kamers gaan, want ze wonen steeds vaker thuis bij de ouders – hebben geen tijd voor andere dingen dan studeren, werken, slapen.

De kunstenaars die er wonen – als ze er al wonen, want de stad is domweg vaak te duur voor ze – zien zich financieel genoodzaakt propagandawerk te maken voor de gemeente, zoals brave muurschilderingen. Krakers bestaan niet meer, of nu ja, misschien zes, zeven die hards. De hardwerkende mensen die er wonen zijn hard aan het werk vanwege de hardgestegen huizenprijzen. Dure huizen maken saaie mensen die het mijden van elk risico als lotsbestemming zien.

Opinies zijn verzuild, debat bestaat uit het bespotten van bubbels vanuit bubbels. We stemmen allemaal hetzelfde, of het nu GroenLinks is of VVD. We lezen hetzelfde, of het nu De Correspondent is of NRC. In de stad wonen geen excentriekelingen meer. (Het woord excentriek zegt het al: die zijn het centrum uit).

De tegenstem is nu groot in randgemeenten als Spijkenisse. Tekenend voor de benepen geest van de grote stad vond ik hoe de Rotterdamse kunstacademie een pro-Palestina spandoek weghaalde van de gevel. Maar nog tekenender vond ik eigenlijk het feit dat de studenten dat spandoek ophingen. Pro-Palestina. Zo voorspelbaar. Doe eens de Oeigoeren of de Jezidi’s.

De stad is ook allang geen gids meer als het gaat om burgerlijke ongehoorzaamheid. Het waren godshuizen in dorpen en kleine steden waar dominees de deuren toch opengooiden: de meeste musea en theaters klaagden wel, maar durfden het stout-doen niet aan.

De bel staat symbool voor wantrouwen, controle, verklikgedrag

Afgelopen jaar viel het niet op, corona hield de stad in kunstmatig coma nietwaar. Maar nu gaat de stad open en toch ligt-ie alsnog te tukken. Nou ja, dan pakken we maar een terrasje. Nou ja, dan gaan we wel weer shoppen. We pakken de draad weer op! Maar de smaak is weg. En de theaters durven niet open. En we vinden het wel best zo, stiekem.

De pandemie stelde een gewetensvraag: je moet kiezen, meer vrijheid of meer veiligheid. De ruime meerderheid bekende kleur: veiligheid!

De ironie is dat de misdaadcijfers al sinds de eeuwwisseling gestaag dalen. Dat niet alleen, we vóelen ons ook veiliger, blijkt uit de Veiligheidsmonitor. En toch willen we meer, meer, meer veiligheid. Vergelijk het met een schoner huis: juist in een superschoon huis is één rondslingerende sok al een grove schending. Voor je het weet zit je vast in de cirkel van de monomane schoonmaak.

Er is een naam voor die schone, veilige, doodsaaie stad. Het is de ‘smooth city’, de gladgestreken stad, waar alle stedelijkheid uit is verdwenen. De term is gemunt door architectuurcriticus René Boer. De gladgestreken stad markeert een omslag, zegt hij: urban staat niet langer voor rauw, edgy en tegenstrijdig, maar voor soepel, perfect en gelukkig (maar ook voorspelbaar, homogeen en gecontroleerd).

De gladde stad, waar iedereen in het gareel leeft, dat is wat we kennelijk willen: het is de stad van de toekomst.

In dat boek Metropolis las ik ook over de veelbesproken nieuwbouwstad Songdo bij Seoul. Een ultiem veilige en schone stad die volgehangen is met sensoren en camera’s, ‘zenuwuitlopers die de impulsen doorgeven aan het stadsbrein’. Het heet de ‘alomtegenwoordige stad’. Het heet ook: ‘de stad waar geen privacy bestaat’.

Het is in feite het ultieme dorp. Zonder gereformeerde god, wel met een centrale controlekamer. Waar burgers zo gedrild zijn dat ze, letterlijk, heel voorspelbaar gedrag vertonen. Waar auto’s nooit te hard rijden omdat computerchips dat verhinderen. Waar nooit een mens de fout ingaat.

Van dit alles draagt de ‘slimme deurbel’ niet de schuld, maar het is wel een symptoom waaraan men de toekomst kan aflezen. De bel staat symbool voor wantrouwen, controle, verklikgedrag. Verschillende deurbelbedrijven sloten al deals en uitruilovereenkomsten met de politie. Amazon loopt erbij voorop.

Volgens een recent artikel in The Guardian bouwen we met de Amazon-deurbellen aan het ‘grootste burgerlijke surveillance-netwerk dat ooit bestaan heeft’. Het artikel citeert uit een waarschuwingsbrief van Amazon-medewerker Max Eliaser, die stelt dat de deurbel „simpelweg niet samengaat met een vrije samenleving”.

Het hightech dorp is al dichtbij. Het bestaat al, in onze hoofden en harten. We zijn er geestelijk rijp voor. We zijn het benepen megadorp zelfs al aan het bouwen, deurbel voor deurbel.