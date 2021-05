Drie mensen aangehouden na dodelijk ongeluk kabelbaan in Italië

Drie mensen zijn opgepakt in verband met het dodelijke ongeluk met een kabelbaan bij het Lago Maggiore in Italië zondag. De ingenieur, de directeur en het operatieve hoofd van het kabelbaanbedrijf worden verdacht van meervoudige doodslag en nalatigheid met een ramp tot gevolg. Volgens de officier van justitie zou er geknoeid zijn met een remsysteem om vertragingen van de kabelbaan te voorkomen. Dat meldt het Italiaanse persbureau ANSA woensdag.

Volgens de officier van justitie kozen de drie verdachten er bewust voor om de remsystemen aan te passen. Dit zou er vervolgens voor hebben gezorgd dat het noodsysteem niet geactiveerd kon worden. De aanklager stelt dat dit mogelijk grote invloed heeft gehad op het ongeluk. Het is nog niet duidelijk of er meer mensen opgepakt zullen worden voor het ongeval.

Een kabelbaancabine met daarin vijftien mensen stortte zondag neer terwijl deze onderweg was van het dorpje Stresa naar Mottarone bij het Lago Maggioremeer in het noorden van Italië. Een kabel zou het hebben begeven. Een vijfjarig jongetje overleefde als enige de ramp: hij ligt nog steeds zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens de artsen is zijn toestand kritiek.