De eeuwenoude tegelvloer van het Zeeuws Museum werd niet gelegd voor robotwieltjes

Als je niet zelf naar het museum kan, dan ga je als robot – die krijgen geen corona. Dat is het idee achter de primeur van het Zeeuws Museum, dat als eerste museum ter wereld bezoekers ontvangt via een rijdende robot. Je bestuurt het apparaat met je eigen toetsenbord, thuis, al dan niet na een tussentijds telefoontje met de uiterst vriendelijke helpdesk van het museum. Druk op het pijltje omhoog, en het „mooi vormgegeven” karretje met monitor en camera rijdt vooruit in Middelburg – zo kan je bijvoorbeeld de details bekijken op de zestiende-eeuwse wandkleden met zeeslagen die daar hangen. Houdt het ‘links’-pijltje ingedrukt en de robot draait een pirouette, voor een overzicht over de zaal met zeeslagen. Het beeld hobbelt een beetje als je beweegt, de eeuwenoude tegelvloer van de abdij uit de elfde eeuw is destijds niet gelegd met robotwieltjes in gedachten.

Met de robot kijk je rond in het museum, en het museum kijkt ook terug: daar op de monitor ben jij in beeld, zodat er een ‘echt’ gesprek mogelijk is met degene die jou-in-de-robot rondleidt – een soort zoomvergadering op wieltjes.

Drempels en trappen

Het idee voor deze rondleidingen ging broeien na een tentoonstelling vorig jaar over de toekomstige rol van robotica, zegt educatiemedewerker Dorine Zelders. In aansluiting daarop had het museum afgelopen herfst een pilot voor zorgmedewerkers en inwoners van verzorgingshuizen. Toen was het robotje nog draagbaar, en kon over de drempels en langs de nauwe trappen van het historische gebouw worden getild. In het verzorgingshuis zaten bewoners bij elkaar om de ‘live’ rondleiding te zien. „Zo konden mensen die anders niet in ons museum kunnen komen, toch worden rondgeleid. Dat werd erg gewaardeerd, en daar gaan we waarschijnlijk ook mee door.”

In samenwerking met GoBe Robots is nu deze rijdende versie in het museum ingezet. „We helpen mee met het doorontwikkelen van de robot”, zegt Zelders, „ook andere musea onderzoeken nu de mogelijkheden.”

Er zijn beperkingen. De eerder genoemde drempels en trappen zijn voor deze robot niet te nemen, dus je kan maar in één zaal rondrijden. Maar dat hoeft geen nadeel te zijn, bedacht het museum. Dat zocht al langer naar een manier om zijn bijzondere maar kwetsbare wandkleden uit de zestiende eeuw over de zeeslagen in Zeeland onder de aandacht te brengen. Digitaal ontsluiten zoals onlangs met het tapijt van Bayeux gebeurde, daarvoor ontbreken de fondsen. Toch verdienen ze zulke aandacht wel, zegt Zelders. Op de kleden staan de zeeslagen in Zeeland in 1572-1576 afgebeeld die het begin van de tachtigjarige oorlog inluidden, gemaakt tussen 1594 en 1604 door marinekunstenaar Hendrik C. Vroom. Pas sinds het museum in 2007 een nieuw klimaatsysteem kreeg zijn de kleden bij elkaar te zien. En nu dus via een robot.

Zeeuwse vloot

„Rijd iets naar voren, dan laat ik je iets zien”, zegt rondleider Ad van der Jagt tegen de bezoeker op het scherm. Hij wijst naar de boeg van een groot schip op het kleed over het Beleg van Veere in mei 1572. „Het anker van dit Spaanse schip is nog neer, terwijl het op de vlucht slaat voor de Zeeuwse vloot. Die aanval kwam als een totale verrassing.”

Van der Jagt heeft dan al – beeldend – verteld over de machtsverhoudingen waarin de zeeslagen plaatsvinden, over de opstand van Vlissingen in april dat jaar, en waarom dat bijzonder was. „Het was het volk zélf, niet alleen de watergeuzen die de strijd aangingen.” Hij wijst later bij het kleed over de slag bij Lillo van begin 1573 op de rommelige kleding van de mannen aan boord („er waren nog geen uniformen”), de vele verschillende regionale en adellijke vlaggen („de natiestaat was nog niet uitgevonden”), en de accurate weergave van de schepen („smullen voor scheepshistorici”).

Gevraagd naar zijn favoriete detail noemt hij het vage figuurtje onder de admiraalsvlag van de Spanjaarden: de Zeeuwse scheepsjongen die, terwijl de kogels hem om de oren vlogen, in de mast klom om de vlag te strijken en zo verwarring te zaaien onder de Spanjaarden. Maar dat kon de robot helaas niet zien, want omhoog kijken, dat moet hij nog leren.