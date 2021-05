Dus gistermiddag zat ik bij oudoom Karel om alvast zijn wensen voor de komende boekenweek op te tekenen. Het was alsof je een boodschappenlijst voor een weeshuis maakte, de ene na de andere titel werd toegevoegd, van poëzie tot essay, van roman tot biografie.

„Oh, doe ook nog maar een leuke Rus”, watertandde Karel, „en dan ook die Máxima-biografie maar, en misschien nog iets van Toon Tellegen, tegen avondverdriet.”

Je moet het de CPNB nageven, de lokwortel van zo’n gratis geschenk doet zijn werk. Terwijl de verlanglijst groeide, begon ik te overwegen om zaterdag met een rolkoffer naar de boekhandel te gaan, het zou een milde hernia schelen.

„Wat een verademing dat de boekwinkel weer helemaal open is”, verzuchtte Karel.

Ja. Waar in Duitsland en België de boekwinkels werden aangemerkt als essentieel en tijdens de lockdown gewoon open mochten blijven, gingen ze hier op slot. Mijn buurtboekhandeltje overleefde de tweede lockdown niet.

„Soms loop ik langs het lege pand en dan denk ik van: lieve help, waarom hadden we nou juist déze regering tijdens de pandemie”, zuchtte ik.

„Tja”, begon Karel. „Wat wil je ook, met een club waarvan een deel er nog steeds van uit gaat dat er boven de markt een onzichtbare hand zweeft die zorgt dat alles goed komt. Het zou een sprookje van de gebroeders Grimm kunnen zijn.”

„Ik vrees dat het boekhandelsbeleid van de overheid niet zozeer voortkomt uit een geloof in verborgen krachten maar gewoon uit gemakzucht.”

„Ja joh”, peinsde Karel. „Die hadden geen zin om nóg een besluit te moeten verdedigen.” En zo kreeg de vaderlandse leescultuur de zoveelste knauw.

Eenmaal thuis bladerde ik wat door het boekenweekgeschenk dat ik al als recensie-exemplaar kreeg opgestuurd. In Wat wij zagen van Hanna Bervoets is de hoofdrol weggelegd voor zogenaamde ‘content moderators’: mensen die van tevoren moeten bepalen wat er wel en wat er niet op het online platform van hun werkgever wordt geplaatst. De hele dag worden de arme moderatoren blootgesteld aan gruwelijke beelden en weerzinwekkende tirades, wat hen natuurlijk niet onberoerd laat.

Op de achterflap staat dat het geschenk een verhaal is over wie of wat ons wereldbeeld bepaalt, wat weer een leuk droste-effect veroorzaakt, aangezien deze novelle op haar beurt ook weer bijdraagt aan de vorming van ons eigen wereldbeeld.

En toen werd het me even koud om het hart. Opeens besefte ik hoe enorm de impact was die het coronaboekhandelsbeleid had op ons denken. Door de verhalen die we misliepen, de romans die vanwege de gesloten winkels maar werden uitgesteld, de vertellingen die zo aan ons oog werden onttrokken.

Die nacht lag ik wakker van handen die, hoewel onzichtbaar, me alsnog het zicht ontnamen.

