608 keer pakten regimes onderdanen in het buitenland aan, in zeven jaar tijd

De kaping van de Ryanair-vlucht en de arrestatie van journalist Roman Pratasevitsj en zijn partner in Minsk is een uitzonderlijk brutale methode van een autoritair regime om een kritische onderdaan die in het buitenland woont ter verantwoording te roepen. Maar het is niet uitzonderlijk dat een regime burgers achtervolgt tot in het buitenland om ze te bestraffen of het zwijgen op te leggen. Het gebeurt al jaren.

Het schokkendste recente voorbeeld is vermoedelijk de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanbul door een speciaal uit Riad ingevlogen moordcommando. Een klassiek voorbeeld is de aanslag door een vermoedelijke agent van Sovjet-leider Joseph Stalin op politiek opponent Leon Trotski in 1940 in Mexico. De voormalige Libische leider Gaddafi stond er om bekend „zwerfhonden”, zoals hij opponenten van zijn regime noemde, tot in het buitenland te laten achtervolgen.

In 2019 kidnapte Iran de journalist Ruhollah Zam in Irak, om hem een jaar later na een kort proces te executeren. In 2020 werd in Wenen de Tsjetsjeen Mamikhan Umarov, criticus van de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov, vermoord. De Russen Alexander Litvinenko en Sergej Skripal werden door Russische agenten in het Verenigd Koninkrijk vergiftigd, de Tsjetsjeense Georgiër Zelimkhan Khangoshvili werd vermoord in een park in Berlijn, vermoedelijk door de Russische geheime dienst.

De humanitair activist Paul Rusesabagina werd vorig jaar augustus door Rwanda opgepakt in Dubai en moet nu in de Rwandese hoofdstad Kigali terechtstaan op verdenking van terreur. Rusesabagina, held uit de film Hotel Rwanda, redde in 1994 1.200 levens in de genocide en groeide later uit tot een uitgesproken criticus van president Paul Kagame. China achtervolgt Oeigoeren en Tibetanen in het buitenland.

De Amerikaanse ngo Freedom House telde in de afgelopen zeven jaar 608 gevallen waarin een regime een onderdaan in het buitenland aanpakte, door opsluiting, illegale deportatie of moord. Het gaat om acties van 31 regimes die burgers in 79 verschillende landen wisten te bereiken.

Het is, denken de onderzoekers, het topje van de ijsberg. Freedom House vermoedt dat er in werkelijkheid nog veel meer gevallen waren van „transnationale repressie” – de telling bevat alleen gevallen die konden worden bewezen. De aanpak van één dissident heeft bovendien vaak een afschrikwekkende werking in de diaspora van dat land.

We hebben geen nieuwe verdragen of regels nodig: dit gedrag is al verboden

En dan gaat het in de Freedom House-telling alleen nog maar om situaties waarin er fysiek iets met de dissident gebeurde. „We begonnen ons onderzoek met het inventariseren van indirecte repressie zoals het installeren van spyware op iemands computer of het intimideren van zijn familieleden”, vertelt Nate Schenkkan, hoofd research van Freedom House. „Maar al snel bleek dat ondoenlijk: het gebeurt elke dag. Daarom noemen mensen dat ook alledaagse transnationale repressie. Het overkomt dagelijks duizenden mensen.”

Schenkkan kan niet zeggen of repressie tegen bannelingen toeneemt. Wel is duidelijk dat technologische ontwikkeling voor een nieuwe dynamiek tussen autoritaire staat en banneling heeft gezorgd. „Tegenwoordig staan leden van de diaspora in veel nauwer contact met de landen waar ze vandaan komen dan vroeger. Bannelingen kunnen zich dankzij digitalisering nu intensief mengen in het debat in hun land van herkomst. Twintig, dertig jaar geleden kon dat niet. Pratasevitsj is weg uit Minsk, maar is via zijn Telegramkanaal intensief betrokken bij wat er in Wit-Rusland gaande is. Dat zie je steeds weer: mensen zitten op Youtube, het zijn bloggers, analisten, activisten. Staten zien dat als bedreiging.”

Diezelfde digitale wereld maakt het voor de regimes overigens ook eenvoudiger om de bannelingen te volgen en hun leven te beïnvloeden. Freedom House citeert uit een tv-boodschap van de Tjsetsjeense leider Kadyrov aan gevluchte Tsjetsjenen: „In dit moderne tijdperk met zijn technologie kunnen we alles weten, en een ieder van jullie vinden.”

Normvervaging

En er heeft een internationale normvervaging plaatsgevonden. De Verenigde Staten maakten in de opsporing van de daders van de aanslagen op New York en Washington van 11 september 2001 gebruik van uitleveringen, het verhoren van verdachten in het buitenland, en het opsluiten van verdachten zonder proces. Veel autoritaire staten verdedigen hún acties in het buitenland nu ook met de verwijzing naar een terreurdreiging. In het Freedom House-onderzoek werd bijna 60 procent van de aangevallen dissidenten beschuldigd van terrorisme.

Daarnaast nemen autoritaire staten ook steeds meer risico, omdat de kans op internationale repercussies gering is. Zelfs de gruwelijke moord op Khashoggi, die veel aandacht kreeg en waar veel over bekend is, leidde nauwelijks tot maatregelen. „Staten kunnen bannelingen bedreigen, kidnappen of vermoorden zonder bang te hoeven zijn daarvoor bestraft te worden”, schreef Schenkkan.

Zijn er dan geen mogelijkheden om regimes te ontmoedigen? De VS, zegt Schenkkan, zouden om te beginnen het goede voorbeeld moeten geven. „President Biden heeft gezegd dat hij mensenrechten centraal zal stellen, nu kan hij het bewijzen. En het is belangrijk dat we ons zelf niet meer schuldig maken aan mensenrechtenschendingen als na de aanslagen op de VS. Een internationaal systeem waarin je zegt: deze keer mag het omdat ik het ben, is natuurlijk geen systeem. We hebben geen nieuwe verdragen of regels nodig: dit gedrag is al verboden. Maar al die regels moeten toegepast worden. Er moet politieke wil zijn om te zeggen: we laten dit niet meer toe.”

„Staten doen dit omdat ze weten: het loont. Autoritaire leiders maken een rationele afweging. Het lijkt absurd voor Loekasjenko om zich zoveel kritiek op de hals te halen voor één arrestatie, maar in zijn kosten-batenanalyse loont dat. Autoritaire leiders zijn intelligente mensen die op een bepaalde manier heel succesvol zijn in het bouwen en onderhouden van hun politieke systemen. Het enige wat je er tegen kunt doen, is laten zien dat ze er niet meer mee wegkomen. Je moet aantonen dat de kosten hoger zijn dan de baten. Anders gaat het gewoon door.”

De Europese regeringsleiders waren maandagavond snel en eensgezind in hun veroordeling van Wit-Rusland. Europese luchtvaartmaatschappijen mogen niet meer over Wit-Rusland vliegen, maatschappijen uit Wit-Rusland mogen niet meer over de EU vliegen. Daarnaast werden sancties in het vooruitzicht gesteld. Kunnen sancties Loekasjenko tot ander gedrag dwingen?

Schenkkan: „Een staat die een commercieel vliegtuig dwingt om te landen, is wetteloos. Wat nodig is, zijn sancties die de economie van Wit-Rusland raken. En je moet je ook de vraag stellen: als je Wit-Rusland al niet met sancties kunt aanpakken, welk land dan wel? Het is een klein land, economisch niet van het allergrootste belang voor Europa. En Europa heeft mogelijkheden omdat een deel van de export van Wit-Rusland naar Europa gaat. Wit-Rusland krijgt gesubsidieerde olie van Rusland die het dan aan Europa mag verkopen. Loekasjenko weet heel goed tussen die polen te opereren. Op een gegeven moment moet je zeggen: we spelen het spel niet meer mee.”