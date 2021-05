Wraak lijkt Loekasjenko’s drijfveer bij vliegtuigkaping

Wie dacht dat Aleksandr Loekasjenko het niet bonter kon maken, kwam zondag van een koude kermis thuis. Na een jaar van repressie en geweld tegen de eigen bevolking, en een vrijwel totale kneveling van oppositie en pers, liet de Wit-Russische president zondag unverfroren een lijnvliegtuig kapen met daarin een van zijn aartsvijanden. De 26-jarige fotojournalist en oppositieactivist Roman Pratasevitsj was met zijn 23-jarige Russische vriendin Sofia Sapega onderweg van Athene naar Vilnius. Het koppel werd in Minsk uit het vliegtuig gevist en in de boeien geslagen.

Met de actie heeft Loekasjenko zich in één klap terug in de internationale spotlights gekatapulteerd. Het Westen reageerde de afgelopen dagen verbijsterd op de kaping, die gecoördineerd lijkt door de Wit-Russische geheime dienst KGB en waaraan een gevechtsvliegtuig te pas kwam. Maandag kondigden Europese regeringsleiders op een top in Brussel harde sancties aan. Daaronder een vliegverbod voor Wit-Russische maatschappijen en een nieuwe ronde, al eerder aangekondigde, economische sancties.

Extremistisch

De vraag is wat de 66-jarige, voormalige kolchozebaas voor ogen had toen hij de levensgevaarlijke KGB-operatie goedkeurde. De jonge Pratasevitsj werkte tot eind vorig jaar voor het in Polen gevestigde Telegramkanaal Nexta, dat tijdens de antiregeringsprotesten vorig jaar uitgroeide tot een belangrijke spreekbuis en aanjager van demonstranten. Nexta werd vorig jaar als extremistisch bestempeld, Pratasevitsj hangt vijftien jaar cel boven het hoofd. Maandag verscheen al een video van hem online, waarin hij zegt mee te werken met het onderzoek en bekentenissen aflegt.

De journalist was een vijand van Loekasjenko, maar is geen bekend of invloedrijk figuur binnen de oppositie. Bekenden noemden hem eerder verstrooid dan gehaaid. Ook zijn de antiregeringsdemonstraties waarbij hij betrokken was, dankzij het meedogenloze optreden van het regime al sinds de winter vrijwel uitgedoofd. De oppositie zit gevangen of is gevlucht. En hoewel de vanuit Vilnius opererende oppositieleider Svetlana Tichanovskaja onvermoeibaar de wereld over reist om de politieke aandacht vast te houden,is de westerse aandacht voor het probleem van Loekasjenko de afgelopen maanden weer enigszins verslapt.

Volgens Wit-Russische politiek analist Artjom Schraibman is persoonlijke wraak het belangrijkste motief. „Voor Loekasjenko en zijn veiligheidsdiensten is hun internationale reputatie minder belangrijk dan het straffen van een vijand. Ze wilden zich persoonlijk wreken op Pratasevitsj en tegelijk andere oppositieleden een voorbeeld stellen”, zo reageert hij per chat vanuit Minsk. Dat de buitenproportionele actie een internationaal schandaal zou uitlokken, lijkt Loekasjenko niet goed te hebben voorzien. Schraibman noemt het „de typische reactie” van een autoritair regime dat zich vastklampt aan de macht.

Dat Loekasjenko steeds verder losgezongen raakt van de realiteit, werd maandag nog eens onderstreept door het Wit-Russische verhaal dat de bommelding van Hamas afkomstig zou zijn geweest. Het regime zocht verder de confrontatie door de internationale kritiek in harde bewoordingen te pareren. Het laatste restje pers en oppositie in eigen land sloeg Loekasjenko maandag om de oren met nieuwe, repressieve mediawetten. Voortaan is het verboden om live verslag te doen van demonstraties, informatie daarover te publiceren of de resultaten van onafhankelijke opiniepeilingen.

Rusland

De enige van wie Loekasjenko zich nog iets aan lijkt te trekken, is de Russische president Vladimir Poetin. Het is enkel dankzij de Russische financiële en politieke steun dat Loekasjenko en de noodlijdende Wit-Russische economie nog overeind zijn gebleven. Het Kremlin reageerde maandag lauw op de internationale ophef over de vliegtuigkaping en ging oppervlakkig mee in het Wit-Russische verhaal dat er mogelijk een bom aan boord zou zijn geweest.

Het regende maandag speculaties over mogelijk Russische betrokkenheid bij de vliegtuigkaping. Rusland deed de vermoedens af als schaamteloze „russofobie”. Ook politiek analist Schraibman ziet vooralsnog geen enkel bewijs voor de hand van Moskou. „Het is mogelijk dat Rusland bepaalde informatie heeft verschaft over Pratasevitsj, maar een dergelijke operatie vereist verder geen speciale expertise. We weten het niet.”

Vrijdag staat een ontmoeting gepland tussen Poetin en Loekasjenko in de Russische badplaats Sotsji. Het is alweer het derde bezoek van Loekasjenko dit jaar, na twee eerdere bezoeken in februari en april. Eerder werd gesproken over de corona-aanpak en de geplande politieke en economische integratie tussen Wit-Rusland en Rusland. Door beide leiders wordt al jaren onderhandeld over deze zogenoemde Uniestaat, maar het is tot op heden nooit gematerialiseerd. Deskundigen zijn sceptisch over de haalbaarheid van het plan voor beide landen. De Russische econoom Vladislav Inozemtsev noemde het vorig jaar tegenover NRC een „doodlopende weg”.

Hoewel de agenda niet bekend is gemaakt, zal het vliegtuigincident zeker niet onbesproken blijven. Volgens Schraibman kan Loekasjenko zelfs op een klein schouderklopje rekenen. „Poetin zal de actie in zekere mate wel steunen, het biedt hem gelegenheid op het cynisme en de dubbele standaarden van het Westen te wijzen”. Tegelijk is een voorspelbaar Minsk voor Moskou de beste partner. En op voorspelbaarheid was Loekasjenko de afgelopen dagen niet te betrappen.