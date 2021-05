‘Weg van het gevoel dat je geleefd wordt’

in

‘Het is wel even wennen om terug te zijn en in een huis te wonen. Met onze camper stonden we afgelopen jaar veelal midden in de natuur. Eens in de paar dagen deden we boodschappen, vulden de watertank en leegden de wc. We waren veel met z’n vieren: mijn vriend Maarten en ik, en onze twee kinderen Fien (4) en Jip (2).

„In de zomer van 2019 kochten we de camper om in de weekenden vanuit ons huis in Utrecht de natuur op te zoeken of voor lange vakanties. Op een gegeven moment dachten we: de kinderen zijn nog niet leerplichtig, waarom gaan we niet gewoon op reis? Even weg van dat hectische leven met werk, kinderopvang en sociale contacten onderhouden. Dat gevoel dat je geleefd wordt: daar wilden we van weg. Genieten van de vrijheid en veel tijd met elkaar doorbrengen.

„Hoewel ik niet direct inspiratie had, heb ik mijn werk onderweg digitaal voort kunnen zetten. We trokken in de winter naar het zuiden, Spanje en Portugal, en in de zomer naar de Noordkaap, de Balkan en Griekenland. Mijn vriend had zijn baan opgezegd, we hadden ons huis in Utrecht verkocht. Van mijn inkomen kwamen we grotendeels rond. Iedereen denkt dat reizen heel duur is, maar dat is niet zo als je geen toeristische trekpleisters bezoekt of veel uit eten gaat. Wij gaven in vijftien maanden gemiddeld 1.200 euro per maand uit.”

‘Inmiddels zijn we een maand terug en wonen we in een tijdelijk huis in Groningen. Maarten wilde weer aan het werk en na de zomer is onze dochter leerplichtig: zo hebben we de einddatum voor de reis bepaald. Mijn vriend is nu weer kostwinner en ik ben veel met de kinderen. Mijn inkomen gaat direct naar de spaarrekening, Maarten betaalt de vaste lasten.

„Ik vind het lastig al een duidelijk beeld te krijgen van wat we hier aan extra kosten hebben, maar qua boodschappen geven we ongeveer evenveel uit als toen we op reis waren. Dat komt vooral door de speciale ingrediënten die we kopen: soja- en amandelmelk vanwege de koemelkallergie van onze zoon, dadels, noten, veel groenten en fruit en meestal biologisch.

„Opvallend vind ik hoe we geleerd hebben weinig te consumeren. Op reis moesten we soms dagen ons vuilnis meenemen. Toen viel pas op hoeveel afval je produceert. Bij elke luier dachten we: weer een! Daarom zijn we na terugkomst overgestapt op wasbare luiers en billendoekjes. Het kost een paar keer extra wassen per week, maar dat is geen moeite. Ik had nog twee dozen kleren staan, en die voelen als nieuw. En als we iets nodig hebben, kijken we eerst op Marktplaats of bij de tweedehandswinkel. Zo hebben we onlangs een bakfiets aangeschaft, zodat we ook hier veel naar buiten kunnen.”

Netto-inkomen: 500-1.500 euro Gezamenlijke lasten: wonen (1.100 euro); verzekeringen (270 euro); mobiele telefoon (25 euro); boodschappen (700 euro); goed doel (20 euro); kleding (100 euro); kinderzaken als wasbare billendoekjes, knutselspullen en leesboeken (100 euro) Sparen: zoveel als ik verdien Laatste grote aankoop: bakfiets (450 euro)