Waarom topbestuurders steeds vaker voor de rechter worden gesleept

Het was groot nieuws: drie bestuurders van ABN Amro zijn verdachte in een witwasschandaal. De bank zelf trof een miljoenenschikking met justitie - dat doen bedrijven wel vaker. Een bank kun je immers niet in de gevangenis gooien. Maar dat de hoogste bazen persoonlijk verdacht worden voor hun rol in het schandaal, dat was tot voor kort veel zeldzamer. Moeten topbestuurders beter gaan opletten? Gaat justitie nu vaker achter de hoogste bazen aan?