Volgende maand ontmoeten Biden en Poetin elkaar in Genève

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn eerste ontmoeting met zijn Russische evenknie Vladimir Poetin op 16 juni in het Zwitserse Genève. Dat hebben het Witte Huis en het Kremlin dinsdag bekendgemaakt. Volgens de verklaring van het Witte Huis staat de ontmoeting in het teken van het herstellen van de „stabiliteit van de relatie tussen de VS en Rusland”.

Tegen CNN heeft een woordvoerder van de Russische overheid eerder gezegd dat er een noodzaak bestaat voor Rusland en de VS om het onderwerp cyberveiligheid en nucleaire veiligheid te bespreken. Het initiatief voor de ontmoeting komt volgens Amerikaanse media van Biden, die een top vorige maand zou hebben voorgesteld. De Amerikaanse president wil de verhoudingen met Rusland verbeteren. Biden is eerder overeengekomen tot een verlenging van een bilateraal kernwapenverdrag met Rusland. Door die afspraken moeten beide landen het aantal nucleaire wapens limiteren.

Vorige maand kwamen de ministers van Buitenlandse Zaken van de landen al bij elkaar in IJsland. „We kijken anders tegen de wereld aan en het is geen geheim dat we soms tegenover elkaar staan, maar de wereld zou een stuk veiliger worden als wij kunnen samenwerken”, zei de Amerikaanse minister Antony Blinken na dat gesprek. Zijn Russische collega Sergej Lavrov toonde zich bereidwillig voor de Amerikaanse toenadering. „We botsen soms, maar kunnen samenwerken als onze belangen overeenkomen.”