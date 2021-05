Verdachte steekpartij De Pijp blijft langer vastzitten

De man die ervan wordt verdacht afgelopen vrijdagavond vijf mensen te hebben neergestoken in de Amsterdamse wijk De Pijp blijft nog zeker twee weken langer vastzitten, heeft de rechter-commissaris besloten. De 29-jarige verdachte uit Amstelveen zit in beperkingen, dat betekent dat hij geen contact mag hebben met de buitenwereld maar alleen met zijn advocaat.

Bij het steekincident kwam een 64-jarige man uit Amsterdam om het leven en raakten vier twintigers gewond. De verdachte stak hen vrijdagavond rond 23.00 uur afzonderlijk van elkaar neer in de Ferdinand Bolstraat en de directe omgeving daarvan. Er lijkt geen verband te zijn tussen de slachtoffers.

Getuigen stellen dat de dader verward gedrag vertoonde. Behalve vanwege enkele verkeersovertredingen was hij niet bekend bij politie en justitie. Over zijn motief is nog niks bekend geworden. Het onderzoeksteam ziet geen aanwijzingen voor een terroristisch motief, maar houdt nog wel alle opties open.

Stille tocht

Donderdagavond wordt er in De Pijp een stille tocht gehouden voor de slachtoffers van het steekincident. Dat heeft een woordvoerder van het stadsdeel Zuid laten weten aan persbureau ANP. Het initiatief voor de stille tocht is genomen door de nabestaanden van de overleden man. Zij zullen een tegel onthullen tegen zinloos geweld op de plek waar hij om het leven kwam.

Ook zijn de nabestaanden een crowdfundingsactie begonnen om zijn uitvaart te kunnen betalen. De overleden man was daar niet voor verzekerd. Tot nu toe heeft de actie ruim 14.000 euro opgeleverd.