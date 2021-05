Twee miljoen evacués aan Indiase oostkust wegens verwachte orkaan

Bijna twee miljoen bewoners van woningen aan de oostkust van India zijn dinsdag door de autoriteiten geëvacueerd wegens een verwachte orkaan. De storm, genaamd Yaas, gaat volgens het nationale weerinstituut IMD vermoedelijk gepaard met windstoten tot 165 kilometer per uur en zware regenval. De depressie steekt volgens de verwachtingen woensdag de Golf van Bengalen over, waarna het noodweer de oostelijke staten Odisha en West-Bengalen, en tevens Bangladesh zal bereiken.

IMD-chef Mrutyunjay Mohapatra zegt in een telefonisch gesprek met persbureau Reuters te vrezen voor „grootschalige schade” door Yaas. Inwoners van laaggelegen kustgebieden zijn overgeplaatst naar schuilplaatsen in overheidsgebouwen, scholen en andere panden met stevige constructies. In Odisha, dicht bij de plek waar de orkaan vermoedelijk aan land komt, roepen vrijwilligers inwoners dinsdag via megafoons op om te vertrekken.

Orkanen rond de Golf van Bengalen zijn deze tijd van het jaar geen zeldzaamheid. Ruim een week geleden is de westkust van India getroffen door orkaan Tauktae. Bij die storm, de krachtigste die de westkust bereikte in meer dan twee decennia, kwamen zeker 150 mensen om het leven.