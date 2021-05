Teruggave van koloniale roofkunst kan veel sneller

De discussie in Europa over kunstschatten die vaak met geweld uit koloniale gebieden zijn meegenomen lijkt in een nieuwe fase te zijn beland. Met Nederland in de voorste gelederen. In oktober 2020 bracht de Raad voor Cultuur een verrassend advies uit over het omgaan met koloniale collecties. Voorzitter Lilian Gonçalves-Ho Kang Yu van de adviescommissie had maar zeven woorden nodig om te zeggen waar het op aan komt: „Wat gestolen is, zal terug moeten gaan.”

In januari 2021 verraste minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) met een beleidsvisie waarin zij bijna alle aanbevelingen heeft overgenomen. Omdat haar partij onmisbaar is bij de vorming van een nieuwe regering, zal deze visie waarschijnlijk beleid gaan worden.

Uit andere Europese landen komen vergelijkbare geluiden. In maart verklaarden de Duitse regering en het Humboldt Forum in Berlijn dat de objecten die in 1897 uit het koninkrijk Benin in Nigeria waren geroofd, teruggaan. Dat is een flinke stap vooruit. Terwijl in het Verenigd Koninkrijk het British Museum alleen maar bereid is om objecten uit te lenen, werken sommige universiteits- en gemeentelijke musea (denk aan die in Cambridge, Oxford, Aberdeen of Brighton) aan een teruggavebeleid.

Eind vorig jaar wierp ook de Belgische regering zich op de teruggave van koloniale schatten. Het grote AfricaMuseum in Tervuren zegt bereid te zijn topstukken af te staan.

In Frankrijk, het land dat na de ferme uitspraken van president Emmanuel Macron van eind 2018 over een nieuw teruggavebeleid richting Afrika, de koploper leek te zijn, blijft het opvallend stil.

De roep om teruggave klinkt ook in steeds meer voormalige koloniën. Dankzij de Nederlandse beleidswijziging, wil Suriname weten wat er allemaal in Nederland is en heeft de Indonesische regering een teruggavecommissie in het leven geroepen. Net als andere landen in Oost- en Zuidoost-Azië krijgt Indonesië meer en betere musea. Die verbetering van de museale infrastructuur is ook zichtbaar in Afrika. Senegal en de Democratische Republiek Congo kregen de afgelopen jaren nieuwe musea. Nigeria gaat een museum bouwen voor Benin-objecten die terugkomen.

Veel museumprofessionals in Afrika en Azië zijn positief over deze ontwikkelingen maar zeggen ook: eerst (terug)zien en dan geloven. In 2020 zijn nauwelijks voorwerpen teruggegeven aan voormalige koloniën. Uit Nederland ging, zegge en schrijve, één object retour: de kris van Indonesiës nationale held prins Diponegoro. Hij raakte aan het einde van de bloedige Javaoorlog (1825-1830) zijn wapen kwijt.

Indonesië had al in 1975 om de teruggave ervan gevraagd. Jarenlang bleef de plek waar de kris van Diponegoro was opgeborgen, in mysteriën gehuld. Halverwege 2017 heropende het Museum van Volkenkunde in Leiden (onderdeel van het Nationaal Museum van Wereldculturen) het onderzoek ernaar.

Het haalde er onderzoekers uit Indonesië bij en na 2,5 jaar bleek het in het eigen depot te liggen. In maart vorig jaar werd het voorwerp door Van Engelshoven overhandigd aan de Indonesische ambassadeur in Nederland.

Het Rijksmuseum Amsterdam doet sinds 2017 onderzoek naar onder meer het in 1765 door VOC-soldaten buitgemaakte kanon van koning van Kandy. Dat het stroperig gaat en zo lang duurt, ergert Sri Lanka.

Het onderzoek naar voorwerpen als het kanon van Kandy is officieel bedoeld om ervaring op te doen met herkomstonderzoek. Onderzoekers uit Sri Lanka die daarbij zijn betrokken, hebben daar weinig boodschap aan. Het staat vast dat het om roofkunst gaat, waarom komt het kanon dan niet terug? Hun land heeft het nodig. Is loslaten dan zo moeilijk?

Deze twee voorbeelden illustreren de traagheid van de aanpak. Naar de herkomst van het een werd 2,5 jaar onderzoek gedaan, het onderzoek naar het andere is na vier jaar nog niet afgerond. Hoe moet het dan met die duizenden andere voorwerpen die volgens de beleidsvisie van de minister in aanmerking voor teruggave komen? Wat is dan de waarde van de uitspraak dat wat gestolen is, terug zal moeten?

Wordt het niet tijd de procedure voor voorwerpen waarvan helder is dat ze door roof zijn verkregen te vereenvoudigen, zodat musea en onderzoekers hun aandacht en tijd kunnen richten op voorwerpen met ook een complexe herkomstgeschiedenis? Wordt het ook niet tijd om oud-koloniën veel meer zeggenschap te geven over de prioriteiten in het herkomstonderzoek?

Het teruggeven van roofkunst uit koloniale gebieden impliceert de erkenning van in het verleden begaan onrecht en beoogt het herstel van een geschonden relatie. Daarvoor is meer nodig dan woorden en een paar objecten per jaar terugsturen. Pas als er meer gebeurt, zal de verhouding met voormalige koloniën verbeteren.