Supporter NAC Breda die onwel werd tijdens rellen overleden

Een supporter van voetbalclub NAC Breda die zondag tijdens de rellen na afloop van wedstrijd bij het Rat Verlegh Stadion onwel werd, is overleden. Dat meldt het fanmagazine De Rat van de voetbalclub uit Breda. De Bredase politie bevestigt dinsdag dat een persoon tijdens de rellen is overleden, maar kan niets zeggen over de medische oorzaak van het overlijden van de man. Na het met 2-1 door NEC uit Nijmegen gewonnen promotieduel braken buiten het stadion opstootjes uit, waarbij de man onwel raakte. Tijdens een reanimatiepoging werden medewerkers van hulpdiensten door relschoppers bekogeld met vuurwerk en andere voorwerpen.

Na de nederlaag verzamelden NAC-supporters zich buiten het stadion. Uit woede over het mislopen van promotie naar de Eredivisie probeerde een deel van hen het stadion binnen te dringen en werden agenten bekogeld met vuurwerk en glas. De ME voerde charges uit om de menigte uiteen te drijven. Maandag maakte de politie bekend zes verdachten opgepakt te hebben vanwege openlijke geweldpleging. Tientallen agenten deden aangifte, één agent liep een gebroken hand op.

Een politiewoordvoerder meldt dinsdag dat de zes verdachten nog vast zitten. Daarnaast worden meer aanhoudingen op basis van opgenomen videobeelden niet uitgesloten. NAC Breda en de gemeente Breda spreken in een verklaring over „een zwarte bladzijde” voor Breda en NAC.