Rechtbank zet proces Martien R. voort, ondanks wegblijven verdachten

De rechtbank van Den Bosch heeft dinsdag besloten het proces tegen de van wapen- en drugshandel verdachte Martien R. en zijn familieleden voort te zetten, ondanks het besluit van een merendeel van de verdachten in de zaak om niet meer aanwezig te zijn. Afgelopen vrijdag kondigden R. en zijn advocaat aan dat zij geen vertrouwen meer hebben in de rechtsgang en dat R. daarom niet meer deel zal nemen „aan dit circus”. Zes verdachten sloten zich in de tussentijd bij zijn besluit aan, op dinsdag volgden er nog eens zes. Nog maar twee van de vijftien verdachten zullen bij het proces aanwezig zijn. Naast hun advocaten, is ook de advocaat van R.’s broer Anjo van plan naar de rechtszaal te komen.

R. nam het besluit nadat de rechtbank in Den Bosch donderdag een aantal verzoeken van de verdediging afwees. De rechtbank zei onder meer geen extra verhoren van politiemensen te organiseren over het afluisteren van het woonwagenkamp van R., een praktijk die de verdediging onrechtmatig vindt. De verdachten die op dinsdag besloten niet meer aanwezig te zijn bij de zaak spraken volgens persbureau ANP van een „schijnproces” en een „circus”. De advocaat van de zoon van Martien R., Anton R., zegt dat de rechtbank het OM „volgt bij alles wat het wil en stelt. Het vonnis ligt volgens mijn cliënt al klaar”.

Het komt maar zelden voor dat advocaten zich terugtrekken en besluiten niet inhoudelijk op het dossier in te gaan ten overstaan van de rechter. Het ontbreken van verdediging kan zorgen voor een eenzijdig beeld in de zaak. De voorzitter van de rechtbank heeft de verdachten en advocaten volgens ANP gezegd dat ze „alsnog mogen komen” als ze dat willen. De zaak tegen R. en de andere verdachten, waarvan sommigen familieleden, draait om een cocaïneimport van 1.561 kilo in 2018 en een cocaïnetransport 315 kilo in maart 2019. Verder worden ze verdacht van witwassen en wapenbezit.