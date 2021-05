Overtuig de weigeraars actiever van het nut van vaccinatie

Het goede nieuws in de coronacrisis stapelt zich op en dat mag ook weleens. Sinds begin mei daalt het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames gestaag en steeds meer Nederlanders zijn gevaccineerd tegen het virus. Er zijn in vijf maanden ruim 8 miljoen prikken gezet – een deel daarvan is de tweede prik.

De terrassen zitten ’s middags bomvol, ondanks het slechte weer, en de winkels, sportscholen en dierentuinen zijn weer open. En nog steeds houden heel veel mensen op straat, thuis en in genoemde voorzieningen zich aan de maatregelen.

De keuze vier weken geleden om alvast een beetje te versoepelen, blijkt dus achteraf verantwoord.

Dit weekend bleek ook nog uit Engelse data dat de vaccins van Pfizer/BioNTech en AstraZeneca behoorlijke bescherming bieden tegen de oprukkende ‘Indiase’ variant van het coronavirus. Die lijkt besmettelijker dan de oorspronkelijke variant en heeft in een aantal grote Britse steden alweer veel ziekte veroorzaakt. Maar na twee prikken met die vaccins blijkt 60 tot 88 procent van de mensen beschermd tegen het ontwikkelen van Covid-19-symptomen.

Dat geeft hoop voor de bestrijding van alle corona-varianten die nog kunnen komen.

Intussen blijken er wel grote groepen te zijn die niet gevaccineerd willen worden tegen het virus. Onderzoek van het RIVM toonde vorige week wat huisartsen en ziekenhuizen al hadden vastgesteld: maar 40 procent van de oudere migranten wil worden ingeënt. Maar ook ‘antivaxers’ die de overheid wantrouwen en sommige religieuze groepen verzetten zich. Angst is de belangrijkste reden en soms ideologie.

Om groepsimmuniteit te bereiken, zodat het virus echt nog maar weinig kans maakt, moet volgens deskundigen tussen 70 en 85 procent van de volwassenen zijn ingeënt aangezien kinderen en tieners bij dit vaccin worden overgeslagen. De weigeraars gaan vanzelf wel overstag als blijkt dat ze niet mogen reizen of andere leuke dingen mogen doen zonder vaccinatie, zeggen sommigen.

Maar dat is een cynische manier van redeneren. Beter is om heel actief mensen te overtuigen van het nut van een vaccinatie. De huisarts kan dat doen, maar ook GGD-medewerkers of leiders in de gemeenschap. Om mensen voor te lichten in hun eigen of taal, of eenvoudige taal, zodat ze een weloverwogen keuze kunnen maken. Voor henzelf en ook voor de groep als geheel. De risico’s zijn klein, zo is gebleken, en de schade die het virus (én de bijbehorende maatregelen) berokkent, is soms groot.

Voor de kleine groep die ondanks goede uitleg alsnog weigert, moet men respect opbrengen. Vaccinatie mag nooit verplicht worden, hoe nuttig die ook is.

Wel is weigeren dan een bewuste keuze die het leven voor het individu ingewikkelder kan maken. Zij zullen zich telkens moeten laten testen om te kunnen reizen, want veel landen zullen mensen zonder vaccinatie of negatieve test niet toelaten. Ook zullen sommige werkgevers verlangen dat het personeel gevaccineerd is, ook al mag dat formeel niet worden geëist.

Belangrijke voorzieningen zoals scholen, universiteiten, ziekenhuizen en het stadhuis zullen altijd voor iedereen toegankelijk moeten blijven, gevaccineerd of niet.

Er is van alles aan te merken op de prioriteiten die het kabinet de afgelopen zestien maanden soms stelde, maar er gloort nu wel licht aan het einde van de tunnel.