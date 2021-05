Overheden openen jacht op grootste cryptobeurs

Als iemand weet dat je van de handel in cryptovaluta schathemeltjerijk kan worden, dan is het Changpeng Zhao. Hij is de oprichter en topman van Binance, een wisselplatform gespecialiseerd in cryptovaluta. Forbes schat zijn huidige vermogen op 1,9 miljard dollar (1,55 miljard euro), al rekenen de klanten op zijn platform af in crypto’s.

Binance bestaat sinds 2017 en is uitgegroeid tot ’s werelds populairste platform voor de handel in bitcoin, de grootste en bekendste cryptomunt, en alternatieven zoals ethereum, filecoin of het gehypte dogecoin. Het bedrijf profiteert volop van de populariteit van de virtuele valuta, die berucht zijn om hun onstuimige koersschommelingen. Bij iedere koop- en verkooporder brengt Binance standaard 0,1 procent in rekening. Ook werd met binance coin een eigen cryptomunt ontworpen, die kopers lokt met kortingen op deze handelskosten.

Volgens Coinmarketcap.com, een site die de grootste cryptohandelsplaatsen volgt, wordt op Binance ieder etmaal voor tientallen miljarden dollars aan transacties verwerkt. Duizelingwekkende handelsvolumes die niet onopgemerkt blijven in de financiële wereld. Overheden en toezichthouders kijken met argusogen naar deze grotendeels ongereguleerde markt.

Maar die toekijkers worden almaar lastiger. Binance is in het vizier gekomen van het Amerikaanse ministerie van Justitie en belastingdienst IRS wegens witwassen en belastingmisdrijven, onthulde Bloomberg onlangs. Ook wordt de cryptobeurs onderzocht door financiële toezichthouders in de VS, het VK en Duitsland wegens mogelijk illegale derivatenhandel en het niet leveren van een prospectus, wettelijk verplichte informatie voor klanten van financiële producten.

De vraag is wat zij kunnen doen. Binance heeft weliswaar een kantoor in Singapore, maar staat na wat omzwervingen geregistreerd op de Kaaimaneilanden. „Dat maakt eventueel ingrijpen lastig”, zegt cryptovalutaspecialist Teunis Brosens van ING. „Als je in Europa financiële diensten aanbiedt, is het helder dat je aan regels moet voldoen. Maar een offshore digitale dienstverlener kan handhaving met gemak naast zich neerleggen, denk aan de problemen met onlinecasino’s die vanuit het buitenland worden aangeboden.”

Binance claimt te voldoen aan alle wetten. Brosens: „Ze zijn onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Maar als je als cryptobeurs ervoor kiest om jezelf op een ver eiland te onttrekken aan toezicht, heb je wel de schijn tegen.” Dit terwijl handelsplatform Coinbase, de grote concurrent van Binance, sinds vorige maand juist meer dan ooit onder toezicht ligt door naar de beurs in New York te stappen, waar het nu 50 miljard dollar waard is.

Ondertussen verklaren regeringen in onder meer China, India en Turkije alvast de oorlog aan cryptovaluta, door ze te (willen) verbieden als betaalmiddel. „Maar in Turkije is zoveel inflatie dat veel mensen hun verdiende geld uit bescherming omzetten in dollars én bitcoin”, zegt beursanalist Nico Inberg van De Aandeelhouder.nl. „Dat plus de vrees dat cryptomunten worden gebruikt voor criminele activiteiten en terrorisme zorgt ervoor dat de meeste regeringen het willen aanpakken. Het is iets waar ze geen grip op hebben.”

Moet Changpeng Zhao zich dus langzaamaan zorgen maken dat de handel in crypto’s binnenkort wordt beperkt? Inberg: „In de VS zijn ze niet te benauwd om bedrijven hard aan te pakken. Maar ook elders zit regulering eraan te komen. Bitcoin wordt straks door de belastingdienst gezien als vermogen, net als goud of een huis. En daar moet je, in mijn ogen terecht, net als iedereen belasting over betalen.”