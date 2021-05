Omtzigt keert komende vier maanden niet terug in Kamer

Pieter Omtzigt keert de komende vier maanden niet terug als Kamerlid van het CDA. Hij zal zich in die periode laten vervangen door Henri Bontenbal. Omtzigt heeft al langer last van vermoeidheidsklachten, waardoor hij zijn parlementaire werkzaamheden niet kan uitvoeren. „Het herstel vergt helaas wat langer dan ik zelf hoopte”, laat Omtzigt zelf weten. Het besluit om zestien weken rust te nemen, is in overleg met fractieleider Wopke Hoekstra en partijvoorzitter Marnix van Rij genomen, schrijft Omtzigt dinsdag in een verklaring.

„Hoewel ik aangegeven had om echt rust nodig te hebben, lukt dat niet”, schrijft Omtzigt, die dat wijt aan „een aantal plenaire Kamerdebatten die net iets teveel over mij gingen en niet over de zeer urgente problemen van Nederland” en „een lange reeks artikelen, optredens en speculaties in de media”. De CDA’er verwacht zich na de rustperiode weer in te kunnen zetten „voor de oplossing van dringende problemen in Nederland”. Als voorbeelden daarvoor noemde hij pensioenen, belastingen en zijn eigen initiatief voor „een nieuw sociaal contract” tussen de burger en overheid. Dat plan heeft Omtzigt opgesteld in reactie op de Toeslagenaffaire, het onderwerp dat hij samen met SP-Kamerlid Renske Leijten op de agenda zette, waarna het kabinet opstapte.

Na de verkiezingen was Omtzigt alleen in de Tweede Kamer voor de beëdiging van zijn Kamerlidmaatschap. Ondanks zijn afwezigheid resoneerde zijn naam veelvuldig door het parlement. Omtzigt staat bekend als een vasthoudend en kritische machtscontroleur. Na de verkiezingen bleek Omtzigt al snel onderwerp van gesprek aan de formatietafel, waar VVD-leider Mark Rutte zijn naam noemde. Aanvankelijk ontkende Rutte dat hij over de positie van Omtzigt had gespeculeerd. In een tot diep in de nacht durend Kamerdebat kwam dat de VVD’er op zware kritiek te staan. Hij overleefde een door de voltallige oppositie gesteunde motie van wantrouwen maar nipt.

Sensibiliseren

Enkele weken later onthulde RTL Nieuws dat er al langer weerstand was tegen Omtzigt in coalitiekringen. Zo deden Hoekstra en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) een vergeefse poging om het Kamerlid te „sensibiliseren”, zo bleek uit later vrijgegeven notulen over de ministerraad. Daarmee zouden de CDA’ers Omtzigt duidelijk hebben willen maken dat zijn kritiek gevoelig lag in het kabinet. Na de publicatie van de notulen is aan de formatietafel vaak gesproken over het versterken van de positie van de Kamer ten opzichte van het kabinet - een onderwerp waar Omtzigt zich al langer sterk voor maakte. Demissionair premier Rutte liet daarop weten graag in gesprek te gaan met hem, maar twee weken geleden stelde het CDA-Kamerlid dat zo’n gesprek te vroeg zou zijn.

Nu Omtzigt bekend heeft gemaakt dat hij de komende maanden rust zal nemen, zal hij ook geen rol spelen in de formatie over een nieuw te vormen kabinet. CDA-leider Hoekstra zette de deur voor een nieuwe kabinetsdeelname onlangs op een kier, al zei hij zich goed te kunnen voorstellen dat zijn partij in de oppositie terecht komt. De tijdelijk vacante positie in de CDA-fractie van Omtzigt wordt de komende tijd ingevuld door Henri Bontenbal, die als zeventiende op de kandidatenlijst van de partij stond. Bontenbal is een natuurkundige die werkzaam was in de energiesector. Doordat het CDA vijftien zetels behaalde bij de verkiezingen, leek hij niet in de Kamer te belanden.

