OM eist levenslang tegen bendeleider Iliass K.

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag levenslang geëist tegen Iliass K. voor het aansturen van drie moorden en het beramen van twee moordaanslagen. Volgens het OM leidde de 33-jarige Amsterdammer „een nietsontziende criminele organisatie”. Tegen zeven medeverdachten eiste het OM celstraffen van 4 tot 25 jaar. Voor een negende verdachte werd vrijspraak gevraagd.

Justitie ziet Iliass K. als een ‘moordmakelaar’ die de schakel was tussen de opdrachtgevers en uitvoerders van de moord op Alex Gillis in Zaandam in 2014, de vergismoord op Stefan Regalo Eggermont in Amsterdam en de liquidatie van Massod Amin Hosseini in Amsterdam-Osdorp in datzelfde jaar.

Volgens de officier van justitie toonde K. „geen enkel respect” voor het leven van de slachtoffers en heeft hij met de „drie kille moorden” waar hij opdracht toe gaf zijn recht op vrijheid verspeeld. Hij heeft zelf nog niets gezegd over de beschuldigingen en beroept zich net als de meeste andere verdachten voortdurend op zijn zwijgrecht. K. hoorde de strafeis volgens persbureau ANP ogenschijnlijk onaangedaan aan.

Vluchtauto

De bende kwam voort uit de organisatie van de in 2014 zelf geliquideerde crimineel Gwenette Martha en ging volgens het OM te werk „met een roekeloosheid en gewetenloosheid die niet is te bevatten.”

Tegen de 33-jarige Gökhan C. werd 25 jaar gevangenisstraf geëist. Justitie beschuldigt hem van het besturen van de vluchtauto die na de moord op Gillis werd gebruikt en van betrokkenheid bij het beramen van tenminste één moordaanslag.