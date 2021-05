Meer dan tweehonderd gewonden door treinbotsing Kuala Lumpur

Bij een botsing van twee treinen in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur zijn op maandagavond meer dan tweehonderd mensen gewond geraakt. 47 van hen hebben ernstige verwondingen, drie mensen verkeren in kritieke toestand. Dat melden internationale persbureaus dinsdag na berichtgeving van lokale media.

Een lege trein die na een reparatie een testrit maakte, botste op een ander treinstel met 213 passagiers, dat vanaf de tegenovergestelde kant op hetzelfde spoor aan kwam rijden. De ene trein reed twintig kilometer per uur, de andere veertig, zegt de Maleise minister van Transport Wee Ka Siong tegen lokale media. Alleen de testrittrein werd door een persoon bestuurd - het Maleise metronetwerk wordt deels automatisch aangedreven vanuit een operationeel centrum. Het ongeluk gebeurde op zo’n honderd meter afstand van het metrostation bij het torencomplex de Petronas Twin Towers.

Dit is het eerste grote ongeluk met het lightrailsysteem in Kuala Lumpur, een netwerk van treinen die iets sneller rijden dan een tram en iets langzamer dan een metro. Het systeem is sinds 1998 in werking. De Maleise premier Muhyiddin Yassin heeft een onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk aangekondigd. De politiechef van de stad zegt dat hij vermoedt dat het gaat om miscommunicatie in het operatiecentrum van Kuala Lumpur.