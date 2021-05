McConaughey, een agressief centrist

Hoe bereidt Matthew McConaughey zich voor als hij gouverneur van Texas wil worden? Voor de rol van drakendoder Zane in Reign of Fire schoor hij zich kaal, rende zijn voetzolen tot gort in de woestijn, kieperde ’s nachts slapende koeien om en ontbeet met twee shots tequila. Omdat een drakendoder die dingen doet, dacht hij.

Wat denkt hij dat een gouverneur doet? In 2022 kiest zijn Texas er één, en McConaughey geeft al een tijdje ambivalente signalen over politieke ambities. Het publiek beslist, zei hij op talk radio. Geen plannen, liet hij Stephen Colbert weten. Maar toen hij met Men’s Journal zoomde, was dat voor een grote Amerikaanse vlag. McConaughey wilde nu best speculeren over een slogan. ‘Make America all right, all right, all right again’, vond hij grappig: dat slaat op zijn filmdebuut als stoner Wooderson in Dazed and Confused. Maar hij ging voor ‘Meet Me In The Middle – I Dare You!’. ‘Agressief centrisme’.

Hij is tegen ‘onliberaal links’ maar voor strenge handhaving van vuurwapenwetten.

Laatste nieuws: McConaughey overweegt nu „echt serieus” een gooi te doen naar het gouverneurschap. De Republikein Greg Abbott (63) is verzwakt door mismanagement van de coronacrisis en een catastrofale sneeuwstorm. McConaughey zou stilletjes Texaanse ‘kingmakers’ en het bedrijfsleven polsen. Zijn kandidatuur is onwaarschijnlijk, aldus George W. Bush’ mannetjesmaker Karl Rove. Maar niet uitgesloten.

Want roem betekent iets in de VS. Ronald Reagan brak de ban voor entertainers; na hem werden actiester Arnold Schwarzenegger en worstelaar Jesse ‘The Ace’ Ventura gouverneurs en reality-ster Donald Trump president. Dus waarom niet? Trump bewees bovendien dat excentriciteit, exces en schandaal geen bezwaar is zolang je maar geen sorry zegt. Daartoe maakte McConaughey nimmer aanstalten als het ging om cannabis, arrestaties wegens naakt bongo spelen of zijn seks, drugs en romcomsjaren in Los Angeles. „Ik douchte dagelijks, maar zelden alleen”, wil hij daarover kwijt.

In zijn recente autobiografie annex zelfhulpboek Greenlights blijkt elke uitglijder een leermoment. Die bestseller wordt nu driftig uitgevlooid op McConaughey’s politieke denkbeelden. Hij is een christen in een lijn ‘outlaw libertarians’ die meestal Republikeins stemden om „andere outlaws van hun land te houden”. Hij is tegen ‘onliberaal links’ maar voor strenge handhaving van vuurwapenwetten. Recent maakte hij reclame voor mondkapjes en interviewde hij Amerika’s topviroloog Anthony Fauci.

Zou hij een kans maken? Dallas Morning News kwam bij een peiling op 54 procent McConaughey en 33 procent Abbott. Maar voor wie wordt hij kandidaat? De Republikeinen lijken in hun Trumpmanie niet te porren voor ‘agressief centrisme’, bij de Democraten zinnen anderen op hun kans, als onafhankelijk kandidaat snoept hij hooguit stemmen weg bij de Democraten, zoals countryster Kinky Friedman voor hem.

McConaughey kan in 2022 ook gewoon weer een natte droom krijgen waarin hij tussen krokodillen, piranhas en anacondas zwemt. De laatste keer, schrijft hij in Greenlights, vertrok hij toen naar Timboektoe om met dorpskampioenen te worstelen. Dat lijkt de Democraten vast een prima idee.

Coen van Zwol is filmredacteur